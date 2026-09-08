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VÍDEO: ¡José Mourinho recibe un aspersor! Por qué al entrenador del Real Madrid le regalaron un obsequio BIZARRO en un divertidísimo guiño al triunfo del Inter contra el Barcelona
Un regalo insólito para el Special One
En una escena que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, Mourinho acabó sosteniendo una herramienta de jardinería durante su rueda de prensa previa al partido en Valdebebas. El entrenador del Real Madrid atendía a los medios antes de un muy esperado estreno en la Champions League contra su exequipo, el Inter, cuando el periodista italiano Tancredi Palmeri se le acercó con una sorpresa.
Aunque el objeto pueda parecer aleatorio para un observador casual, era un guiño deliberado y desternillante a la historia entre Mourinho y el eterno rival del Real Madrid, el Barcelona.
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Recuerdos del caos en el Camp Nou
El regalo hacía referencia directa al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de 2010 en el Camp Nou. Después de lograr una contundente victoria por 3-1 en la ida en San Siro, el Inter de Mourinho ofreció una exhibición de resistencia defensiva para avanzar a costa del Barcelona. Pese a perder 1-0 esa noche jugando con diez hombres, el gigante italiano avanzó por un 3-2 en el global, poniendo fin de hecho a las esperanzas de Pep Guardiola de defender el título.
Al pitido final, un Mourinho exultante irrumpió célebremente en el terreno de juego para celebrarlo con sus jugadores y con la afición desplazada. En un intento desesperado y muy criticado de acortar las celebraciones, el personal del Camp Nou activó los aspersores automáticos. Sin embargo, el plan salió mal y dio lugar a una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol, ya que Mourinho siguió celebrándolo mientras el agua salía disparada a su alrededor.
- Getty Images Sport
Exigiendo una respuesta clínica
El Real Madrid entra en la escena europea después de un decepcionante resultado en el ámbito doméstico contra el Real Betis. Mourinho se mostró claro sobre su deseo de ver a sus jugadores transformar las buenas actuaciones en resultados tangibles. «Quiero ganar [mañana]. Puedo deciros que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como hicimos contra el Real Betis y luego perder», señaló Mourinho.
La presión está ahí para rendir, especialmente porque el Real Madrid no logró alcanzar las últimas fases de la competición en las dos temporadas anteriores. Mourinho está decidido a restaurar el aura europea del club, después de haber regresado específicamente para devolver grandes títulos a la sala de trofeos. Concluyó: «Estamos en una fase en la que jugaremos ocho partidos, y el objetivo es clasificarnos [para la siguiente fase]. Quiero centrarme en este único partido».
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