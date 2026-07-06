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VÍDEO: Jordan Henderson se lesionó el brazo al celebrar con Inglaterra la victoria sobre México en el Mundial. El centrocampista del Brentford fue llevado en camilla al hospital
Un extraño accidente empaña la alegría de los Aztecas
Lo que debía ser una noche de celebración para los Tres Leones se tornó preocupación cuando el personal médico entró al campo tras el pitido final. Inglaterra había ganado 3-2 y avanzado a cuartos gracias a dos goles de Jude Bellingham en la primera parte.
Durante la celebración ante los aficionados, Henderson saltó una valla publicitaria y, al volver al campo, resbaló y cayó sobre el codo y la muñeca. Sus compañeros lo rodearon y lo taparon mientras llegaba la camilla.
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Tuchel confirma su ingreso en el hospital mientras sus compañeros se unen para apoyar al veterano.
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, confirmó que la lesión de Jordan Henderson parece grave. El equipo ganó tras superar la expulsión de Jarell Quansah, pero el técnico reveló que el jugador recibió oxígeno en el campo antes de ser trasladado a un centro médico.
«No está bien. No pinta bien. Se ha lesionado la muñeca y tiene muy mala pinta», declaró Tuchel a BBC Sport. «Es una noche muy especial para nosotros. Tengo sentimientos encontrados porque estoy agotado y emocionado, pero también triste porque Jordan se ha lesionado; se ha lesionado la muñeca y ahora mismo está en el hospital. Es una lesión bastante grave y no encaja con esta velada que Jordan ya no esté con nosotros. No sé cómo va el proceso, acabo de dar la rueda de prensa y el médico me ha dicho que está en el hospital».
El capitán Harry Kane, que poco antes había mantenido vivas sus esperanzas de ganar la Bota de Oro al transformar un penalti en la segunda parte, añadió: «Jordan se ha caído. Creo que está bien, solo es algo en el brazo».
El mediocampista Bellingham, designado mejor jugador del partido, destacó la rápida actuación del personal médico: «Está un poco afectado, pero los doctores lo controlan. Mejor no dar detalles porque no sé bien qué pasa, pero todos estuvimos para apoyarlo y eso fue hermoso».
- Getty
Los preparativos para los cuartos de final se han visto empañados
La lesión supone un duro golpe para la plantilla, que ya prepara el viaje a Miami para los cuartos de final contra Noruega este sábado. Aunque Henderson tiene un papel secundario en el equipo de Tuchel, su liderazgo y experiencia siguen siendo clave para los «Tres Leones» entre bastidores.
Las pruebas médicas de las próximas 24 horas definirán el alcance de sus lesiones en brazo y muñeca. A pocas horas del inicio de la fase decisiva, Inglaterra sigue de cerca la evolución de varios jugadores, y este golpe inesperado ha conmocionado al grupo en su momento más importante.
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