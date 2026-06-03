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VÍDEO: Jordan Henderson reacciona a una pregunta incómoda sobre los jugadores destacados que se quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial
Henderson responde a preguntas incómodas sobre la plantilla
Al no incluir Tuchel a varias estrellas como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold en su lista de 26 para el torneo de 48 equipos, se le pidió al jugador de 35 años su opinión sobre los ausentes. Desde la concentración en Florida, Henderson reconoció el debate sobre las decisiones del seleccionador alemán.
«Todos hablan de los ausentes, pero eso pasa en todas las convocatorias de Inglaterra. Hay mucho talento, pero nosotros debemos mantenernos unidos. Estamos aquí por una razón», afirmó.
«Se trata de aportar eso: ser la mejor versión de uno mismo, tanto a nivel individual como colectivo. Trabajar cada día para hacer realidad nuestros sueños».
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Adaptarse al calor abrasador de Florida
Las altas temperaturas en West Palm Beach, que han alcanzado los 33 °C, ya han exigido a los jugadores en sus primeras sesiones. Henderson, en su cuarta Copa del Mundo, destaca que la preparación física es tan crucial como la táctica para que Inglaterra afronte el exigente calendario. Los Tres Leones debutarán contra Croacia el 17 de junio.
Sobre el clima, Henderson añadió: «Adaptarse es difícil, pero esta semana buscamos mejorar nuestra resistencia. Tenemos un gran equipo que se ocupa de nuestra hidratación y recuperación. Ojalá eso nos dé una ventaja».
- Getty Images Sport
Mainoo se postula con firmeza para el título
Pese a las dudas sobre el proceso de selección, el ánimo en la concentración es alto. Kobbie Mainoo, joven estrella del Manchester United ya clave en el equipo, admitió que la plantilla confía en acabar con décadas de espera y ganar el trofeo el 19 de julio.
«Al cien por cien», respondió Mainoo. «Todos en la plantilla y el cuerpo técnico creemos que podemos ganarlo, pero no será fácil: en cada partido debemos seguir construyendo».