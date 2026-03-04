VÍDEO: Jordan Henderson estalla en una impactante discusión con un miembro del personal del Bournemouth y la estrella de Inglaterra y del Brentford tiene que ser retenido

Aunque los informes iniciales sugerían que el principal objetivo de la ira de Henderson era Elphick, el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, aclaró más tarde que la principal fuente de la fricción era en realidad otro miembro de su cuerpo técnico. Iraola, que actuó como mediador durante la pelea, ofreció un relato detallado de cómo se desarrolló la situación. El español declaró: «Siempre soy un pacificador, pero no estoy seguro de cómo empezó todo. Fueron Jordan Henderson y Coops. Fue una discusión acalorada, pero en realidad no pasó nada. Todos defienden sus intereses. No sé cómo empezó, pero no hubo consecuencias. Estaba estrechando la mano a Keith [Andrews] y al cuarto árbitro y pasó algo, pero detuvimos la confrontación a tiempo. Pero fue una discusión importante».