VÍDEO: Jordan Henderson estalla en una impactante discusión con un miembro del personal del Bournemouth y la estrella de Inglaterra y del Brentford tiene que ser retenido
Se desata un violento enfrentamiento en el túnel del Vitality Stadium
El incidente se produjo cuando los dos equipos y el personal se dirigían hacia el túnel, tras un resultado que hizo que el Brentford perdiera la oportunidad de superar al Chelsea y situarse en sexta posición. Las imágenes y los vídeos del terreno de juego mostraban a Henderson en el centro del incidente, aparentemente intentando abrirse paso entre una densa multitud para enfrentarse al segundo entrenador del Cherries, Tommy Elphick. El veterano de 35 años estaba visiblemente enfurecido, lo que obligó a varios miembros del cuerpo técnico y de la plantilla del Brentford a intervenir y actuar como barrera humana.
Iraola explica el origen de la fricción.
Aunque los informes iniciales sugerían que el principal objetivo de la ira de Henderson era Elphick, el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, aclaró más tarde que la principal fuente de la fricción era en realidad otro miembro de su cuerpo técnico. Iraola, que actuó como mediador durante la pelea, ofreció un relato detallado de cómo se desarrolló la situación. El español declaró: «Siempre soy un pacificador, pero no estoy seguro de cómo empezó todo. Fueron Jordan Henderson y Coops. Fue una discusión acalorada, pero en realidad no pasó nada. Todos defienden sus intereses. No sé cómo empezó, pero no hubo consecuencias. Estaba estrechando la mano a Keith [Andrews] y al cuarto árbitro y pasó algo, pero detuvimos la confrontación a tiempo. Pero fue una discusión importante».
El entrenador del Brentford sigue sin saber nada sobre la trifulca
El enfrentamiento, que en un momento dado amenazó con involucrar a docenas de personas de ambos bandos, finalmente se calmó antes de que los jugadores entraran en los vestuarios. A pesar de la intensidad de la discusión y de la fuerza física necesaria para contener a Henderson, el entrenador del Brentford, Andrews, afirmó no conocer los detalles específicos que desencadenaron el altercado. Cuando se le preguntó por el incidente que dejó a su mediocampista estrella con la cara roja de ira, Andrews se limitó a responder: «No sé qué pasó».
De cara a la FA Cup
El empate sin goles deja a ambos equipos con la sensación de haber perdido una oportunidad, pero deben pasar rápidamente página tras los incidentes posteriores al partido. Henderson y sus compañeros del Brentford tienen poco tiempo para pensar en la discusión en el Vitality, ya que se preparan para un viaje de alto riesgo al este de Londres. Los Bees se enfrentarán al West Ham en la quinta ronda de la FA Cup el próximo lunes, mientras que el Bournemouth intentará canalizar su energía en su próximo partido de la Premier League, ya que se prepara para viajar a Turf Moor para enfrentarse al Burnley, amenazado por el descenso, este sábado.