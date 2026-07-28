VÍDEO: Jesse Derry, cedido por el Chelsea, marca un gol soberbio para estrenarse con el Sporting CP e imita la celebración de Cole Palmer

Tras el partido, Derry acudió a sus cuentas personales en las redes sociales para expresar su alegría por su gol y mostrar su más sincero agradecimiento a la fiel afición del Sporting en el Estadio Jose Alvalade. Escribió: "De lo que están hechos los sueños. Gracias por la cálida bienvenida, Alvalade".

La publicación del jugador cedido por el Chelsea provocó rápidamente reacciones de varios de sus compañeros del equipo del oeste de Londres, con Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah y Shim Mheuka entre quienes aparecieron en la sección de comentarios.