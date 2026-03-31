VÍDEO: Jermain Defoe demuestra su gran conocimiento sobre los máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League al recordar con precisión el número EXACTO de goles de Frank Lampard en un juego de «más o menos»

Defoe es un delantero de renombre conocido por su extraordinario instinto goleador a lo largo de una carrera llena de dinamismo. Dejó su mayor huella en el Tottenham Hotspur, donde marcó 143 goles en 363 partidos y ganó la Copa de la Liga inglesa en 2008. Su trayectoria también incluyó etapas muy prolíficas en el West Ham, el Sunderland, el Portsmouth, el Bournemouth y el Toronto. En la última etapa de su carrera, Defoe demostró su clase al fichar por el Rangers, donde marcó 32 goles en 74 partidos y se alzó con el título de campeón de Escocia en la temporada 2020/2021, antes de regresar finalmente al Sunderland y retirarse en 2022.