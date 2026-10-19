Vídeo: "jaque mate" y la máscara de Salah: el Trabzonspor fustiga al Besiktas con mensajes incendiarios

El Trabzonspor no dejó que la valiosa victoria conseguida este lunes a costa del Besiktas, liderada por la estrella egipcia Mohamed Salah, pasara sin encender la mecha de la emoción futbolística con mensajes de alto calibre.
El Trabzonspor venció al Besiktas por 2-0 con los goles de Ozan Tufan y Mohamed Salah, de modo que el equipo continúa brillando bajo la dirección del técnico alemán Thomas Reis.
El Besiktas había entrado en negociaciones oficiales con Mohamed Salah el pasado verano, antes que el Trabzonspor, pero ambas partes no llegaron a un acuerdo. Posteriormente, el presidente del club salió con declaraciones polémicas en las que afirmó que ellos no querían a Salah desde el principio, asegurando que el técnico Vincenzo Italiano no deseaba cerrar el fichaje.