Tras el partido entre ambos equipos de hoy, y el sólido rendimiento del conjunto comandado por Salah, el Trabzonspor envió dos mensajes al Besiktas.

El primer mensaje llegó a través de un vídeo en el que una persona lleva una maleta y se acerca a un empleado de recepción que está de pie frente al escudo del Trabzonspor; este último le dice que "tu dinero no tiene ningún valor", antes de que otra persona cambie la maleta del hombre que parece representar al Besiktas, en alusión al rechazo del traspaso hacia él durante el verano.

Tras salir y subirse a su coche, abre la maleta y encuentra en ella una camiseta del Trabzonspor junto a un mensaje en el que está escrito el resultado del partido (2-0) con la frase "los tres puntos se quedarán aquí", antes de que la cámara regrese al empleado de recepción, que se quita un rostro postizo para revelar que es ¡Mohamed Salah!

Y al final aparece la frase "el juego ha comenzado" antes de ser tachada y sustituida por "el juego ha terminado".

En otro tuit, el Trabzonspor publicó una imagen de Salah con una corona real sobre su cabeza, de pie sobre un tablero de ajedrez bajo un mensaje que dice "jaque mate".









Con este resultado, el Trabzonspor ascendió al cuarto puesto en la tabla de clasificación de la liga turca con 16 puntos, mientras que el Besiktas descendió al quinto puesto después de que su cuenta se detuviera en 15 puntos.

Cabe destacar que el gol que marcó Mohamed Salah en el partido lo convirtió en líder en solitario de la tabla de goleadores de la liga turca durante la temporada actual, con 8 goles.