¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: "jaque mate" y la máscara de Salah: el Trabzon fustiga al Besiktas con mensajes incendiarios

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Superlig
M. Salah
Turquía
Egipto

El juego ha terminado

El Trabzonspor no dejó que la valiosa victoria que logró este lunes a costa del Besiktas, de la mano de la estrella egipcia Mohamed Salah, pasara sin encender la mecha de la emoción futbolística con mensajes de alto calibre.

El Trabzonspor venció al Besiktas por 2-0 con goles de Ozan Tufan y Mohamed Salah, para que el equipo siga brillando bajo la dirección del técnico alemán Thomas Reis.

El Besiktas había entrado en negociaciones oficiales con Mohamed Salah el pasado verano, antes que el Trabzonspor, pero ambas partes no llegaron a un acuerdo. Posteriormente, el presidente del club salió con unas declaraciones polémicas, en las que afirmó que no querían a Salah desde el principio, asegurando que el técnico Vincenzo Italiano no deseaba cerrar el fichaje.

  • Tras el partido entre ambos equipos de hoy, y el sólido rendimiento del conjunto comandado por Salah, el Trabzonspor envió dos mensajes al Besiktas.

    El primer mensaje llegó a través de un vídeo en el que una persona lleva una maleta y se acerca a un empleado de recepción que está de pie frente al escudo del Trabzonspor; este último le dice que "tu dinero no tiene ningún valor", antes de que otra persona cambie la maleta del hombre que parece representar al Besiktas, en alusión al rechazo del traspaso hacia él durante el verano.

    Tras salir y subirse a su coche, abre la maleta y encuentra en ella una camiseta del Trabzonspor junto a un mensaje en el que está escrito el resultado del partido (2-0) con la frase "los tres puntos se quedarán aquí", antes de que la cámara regrese al empleado de recepción, que se quita un rostro postizo para revelar que es ¡Mohamed Salah!

    Y al final aparece la frase "el juego ha comenzado" antes de ser tachada y sustituida por "el juego ha terminado".

    En otro tuit, el Trabzonspor publicó una imagen de Salah con una corona real sobre su cabeza, de pie sobre un tablero de ajedrez bajo un mensaje que dice "jaque mate".



    Con este resultado, el Trabzonspor ascendió al cuarto puesto en la tabla de clasificación de la liga turca con 16 puntos, mientras que el Besiktas descendió al quinto puesto después de que su cuenta se detuviera en 15 puntos.

    Cabe destacar que el gol que marcó Mohamed Salah en el partido lo convirtió en líder en solitario de la tabla de goleadores de la liga turca durante la temporada actual, con 8 goles.

    Lee también: El rey de las grandes citas: la tormenta de Salah arranca de raíz los sueños del Besiktas

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
TRS

TRS

Conference League

22 oct 2026

HEA

HEA

BJK

BJK

Europa League

22 oct 2026

CRY

CRY