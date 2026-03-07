Tras marcar el gol, Toney corrió hacia el banderín de córner para realizar un característico baile, lo que provocó comparaciones inmediatas con la estrella del Real Madrid Vinicius Jr. El brasileño es muy conocido por sus rítmicas celebraciones junto al banderín, y la interpretación de Toney aportó un toque de samba al estadio Alinma. La victoria sitúa al Al-Ahli un punto por delante del Al-Nassr y el Al-Hilal en una frenética carrera por el título.
Traducido por
VÍDEO: Ivan Toney rinde homenaje a Vinicius Jr con una celebración de samba en el banderín de córner tras marcar otro gol para el Al-Ahli
Celebra con los característicos pasos de baile de Vinicius.
Ver el vídeo
La lucha por el título se intensifica en la cima
La victoria proporciona al Al-Ahli una estrecha ventaja de un punto en lo más alto de la tabla, aunque la presión por detrás sigue siendo inmensa. El Al-Hilal mantuvo el ritmo gracias a una magistral actuación de Karim Benzema, que marcó dos goles en la goleada por 4-0 al Al-Najmah. Por su parte, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de superar al equipo de Toney si consigue la victoria contra el Neom SC. La lucha por el título se perfila como una de las más reñidas de la historia de la división.
Toney es plenamente consciente de que el trabajo está lejos de haber terminado, a pesar de las escenas de júbilo tras la victoria en el derbi. «Sabíamos que iba a ser difícil; es día de derbi y tenemos que asegurarnos de mantener Jeddah verde», declaró Toney a la página web oficial de la liga. «Lo habéis oído aquí hoy: los aficionados fueron el duodécimo jugador sobre el terreno de juego. Nos ayudaron a superar este partido y, si siguen apoyándonos así durante toda la temporada, podremos hacer algo especial».
- Getty Images Sport
A la caza de récords y Botas de Oro
El gol de Toney contra el Al-Ittihad eleva su cuenta a 24 en la temporada, lo que refuerza su dominio en la carrera por la Bota de Oro. Toney ocupa ahora el primer puesto de la tabla, con dos goles de ventaja sobre Julián Quiñones, del Al Qadsiah, y tres sobre Ronaldo. Con la llegada del verano, Toney sigue centrado en el panorama general, tanto en los títulos nacionales como en el reconocimiento internacional. Si mantiene este nivel de rendimiento, es probable que las celebraciones, ya sean inusuales o no, se conviertan en algo muy habitual en las próximas semanas.