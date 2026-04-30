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VÍDEO: «¡Iván Toney ha recibido una lección de humildad!» - Cristiano Ronaldo se burla del delantero inglés gritándole en la cara en plena lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí
CR7 se toma la revancha
La tensión entre ambas superestrellas estalló cuando el Al-Nassr venció 2-0 al Al-Ahli. Aunque Ronaldo abrió el marcador en el 76’, fue el segundo gol el que desencadenó el drama.
Cuando Kingsley Coman amplió la ventaja en el 90, las cámaras captaron a Ronaldo gritando de forma provocativa a Toney, posible respuesta a los recientes comentarios del exjugador del Brentford sobre la imparcialidad del arbitraje.
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La cuenta de X @TheNassrZone publicó un vídeo del incidente con el comentario: «Iván Toney ha recibido una lección de humildad».
Polémicas decisiones arbitrales
El malestar empezó cuando Toney criticó a los árbitros de la Liga Profesional Saudí tras el 1-1 contra Al-Fayha. El delantero acusó a los colegiados de favorecer al Al-Nassr de Ronaldo y de querer «entregarle el trofeo».
«El tema claro fueron los dos penaltis», afirmó Toney. «Cuando intentamos hablar con el árbitro, nos dijo que nos "centráramos en la AFC [Liga de Campeones]". ¿Cómo puede decir eso? Estamos hablando del presente y él nos deriva a la AFC. Está claro qué influye aquí».
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Caos en el tiempo de descuento
El partido entre Al-Nassr y Al-Ahli acabó en trifulca tras una dura entrada de Coman a Merih Demiral, que provocó la invasión de los banquillos. Los servicios de seguridad lucharon por controlar la situación mientras llovían objetos desde las gradas. Al final, el marcador dio a Al-Nassr una victoria que le sitúa ocho puntos por encima en la Liga Profesional Saudí. A falta de cuatro jornadas, Ronaldo está a un paso de su primer título liguero en Oriente Medio desde 2023, aunque Al-Hilal aún tiene un partido menos.
Antes, el defensa del Al-Ahli, Demiral, había llevado su medalla de la Liga de Campeones de la AFC al estadio y lo había anunciado en redes para burlarse de que era la primera vez que se veía una en el campo del Al-Nassr. Ronaldo, en cambio, respondió a las mofas sobre su falta de títulos con el Al-Nassr recordando: «Yo tengo cinco», en alusión a sus triunfos europeos. En la lucha por el Pichichi, Julián Quiñones (Al-Qadsiah) lidera con 28 goles, Ivan Toney (Al-Ahli) le sigue con 27 y Ronaldo es tercero con 25.