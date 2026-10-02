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Vídeo: ¡Italia vuelve a arruinar la noche de Zidane con Francia 20 años después!

Francia vs Italia
Francia
Italia
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Francia
Italia

Golpe mayúsculo para Zizou

El partido entre Francia e Italia, disputado esta tarde del viernes, bajó el telón con un empate con goles por 1-1, en la tercera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, en un encuentro que tuvo un carácter especial por el regreso de Zinedine Zidane para enfrentarse de nuevo a la selección italiana, aunque esta vez desde fuera del terreno de juego.

La selección francesa elevó su cuenta a 7 puntos, para continuar al frente de la clasificación del Grupo 1, mientras que la selección italiana llegó a los 4 puntos en el tercer puesto, después de que la "Azzurra" lograra regresar de nuevo al partido y arrancar el empate tras ir por detrás con un gol.

  • Orsolini abre el marcador y Italia responde rápidamente

    Tras una primera mitad que terminó sin goles, Michael Olise logró dar la ventaja a la selección francesa en el minuto 55, después de colocar a los locales en una mejor posición, en medio de los continuos intentos de Francia por aprovechar su dominio y generar más ocasiones.

    Pero la ventaja francesa no duró mucho, ya que Alessandro Bastoni consiguió devolver a Italia al partido en el minuto 68, después de robar el balón de manera magistral antes de avanzar y mandarlo al fondo de la red, devolviendo así el duelo al punto de partida.

    El gol de Bastoni volvió a encender el partido, después de que ambas selecciones intercambiaran intentos ofensivos, y cada bando pasó a buscar un segundo gol que le diera los tres puntos, en medio de una evidente brillantez de los porteros en los momentos decisivos.


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    Donnarumma y Maignan brillan y las ocasiones se suceden

    La selección francesa estuvo cerca de recuperar la ventaja en más de una ocasión, y los intentos más peligrosos llegaron a través de Ousmane Dembélé, que estuvo a punto de batir la portería de Donnarumma, pero el guardameta italiano brilló y privó a los locales de un segundo gol.

    El peligro de Francia no se detuvo en Dembélé, pues Doué ejecutó un potente disparo que estuvo a punto de dar la ventaja a la selección francesa, pero Donnarumma volvió a lucirse y despejó el intento, para mantener las esperanzas de Italia de salir con un resultado positivo.

    En el otro lado, Moise Kean estuvo cerca de arrebatar un segundo gol para Italia, pero Maignan intervino en el momento oportuno y realizó una magnífica parada, impidiendo que la Azzurra diera la vuelta al marcador, antes de que el partido terminara en empate.

    Lee también: El hijo de una leyenda de Marruecos rechaza a los Leones por Francia

  • Italia arruina la noche de Zidane y vuelven los recuerdos de 2006

    El empate otorgó al partido un carácter histórico especial para Zinedine Zidane, ya que este era su primer enfrentamiento ante Italia desde la final del Mundial de 2006, cuando ambas selecciones se midieron en Berlín en un encuentro que terminó con empate 1-1 antes de que la Azzurra se adjudicara el título en la tanda de penaltis.

    Aquel partido fue una de las noches más duras en la trayectoria de Zidane como jugador, después de ser expulsado en la prórroga tras el incidente de su agresión al defensa italiano Marco Materazzi, abandonando el terreno de juego en el que fue su último partido con la camiseta de la selección francesa.

    Y casi 20 años después, Italia volvió a imponer su presencia ante Zidane, aunque esta vez de una forma distinta, al privar a Francia de celebrar la victoria y conformarse con el empate, arruinando parte de la noche especial que esperaba Zidane ante la selección que estuvo ligada a uno de los momentos más controvertidos de su carrera como jugador.

    Y así, el enfrentamiento terminó sin un vencedor, pero Italia salió con un punto valioso, mientras que la noche de Zidane volvió a quedar ligada una vez más a la Azzurra, en una escena que trajo a la memoria los recuerdos de la final de Berlín, aunque esta vez los detalles fueran distintos de un estadio a otro y entre el Zidane jugador y el Zidane que vive la experiencia desde una posición diferente.

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