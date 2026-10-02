El empate dotó al partido de un carácter histórico especial para Zinedine Zidane, para quien este duelo era el primero frente a Italia desde la final del Mundial 2006, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Berlín en un encuentro que terminó con empate 1-1 antes de que la Azzurra se adjudicara el título en la tanda de penaltis.

Aquel partido fue una de las noches más duras en la trayectoria de Zidane como jugador, después de ser expulsado en la prórroga tras el incidente de su agresión al defensa italiano Marco Materazzi, abandonando así el terreno de juego en el último partido con la camiseta de la selección francesa.

Casi 20 años después, Italia volvió a imponer su presencia ante Zidane, pero de una forma distinta esta vez, al privar a Francia de celebrar la victoria y conformarse con el empate, arruinando parte de la noche especial que esperaba Zidane frente a la selección que quedó ligada a uno de los momentos más polémicos de su carrera como jugador.

Y así, el enfrentamiento terminó sin vencedor, pero Italia se marchó con un punto valioso, mientras que la noche de Zidane quedó una vez más ligada a la Azzurra, en una escena que trajo a la memoria los recuerdos de la final de Berlín, aunque los detalles fueran diferentes esta vez entre un estadio y otro y entre el Zidane jugador y el Zidane que vive la experiencia desde una posición distinta.