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Abobakr El Mokadem

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Vídeo: «Intimidación y corrupción arbitral»... Dura crítica del Al Ahly al árbitro del partido contra el Ceramica Cleopatra

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Egipto

El Al Ahly cayó en la trampa del empate ante el Ceramica

El árbitro Mahmoud Wafa fue objeto de duras críticas por parte del Al Ahly tras el partido contra el Ceramica Cleopatra, disputado este martes en la Premier League egipcia.

En el tiempo de descuento se produjo una gran polémica arbitral, después de que el Al Ahly reclamara un penalti por una mano de un jugador del Ceramica. El árbitro del partido, Mahmoud Wafa, consultó el vídeoarbitraje, revisó la jugada y confirmó que no había penalti.

La decisión desató una ola de indignación, y los jugadores del Al Ahly, el cuerpo técnico y Sayed Abdel Hafiz, miembro del consejo de administración, protestaron enérgicamente contra el árbitro tras el pitido final.

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     Osama Hosni, exjugador del Al-Ahly y actual comentarista del canal del club, arremetió contra Mahmoud Wafa, afirmando que él fue el responsable del empate del equipo.

    Osama declaró en el canal del Al Ahly: «¿De dónde creeis que recibió instrucciones el árbitro que dirigió el partido para perjudicar al Al Ahly y en beneficio de quién? Queréis dirigir la liga hacia otro equipo».

    Y añadió: «¿Es esto la competición en Egipto? ¿Es esto el fútbol en Egipto? Un escándalo arbitral ante los ojos de todo el mundo, un escándalo arbitral digno de los hermanos y los bahat que dirigen el fútbol en Egipto».

    Y continuó: «Un árbitro de la zona de Kafr El-Sheikh, le han puesto un millón de líneas, y no voy a decir quién nombra a los árbitros en los partidos del Al-Ahly, ni quién quiere perjudicar al Al-Ahly».




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    «Corrupción arbitral y intimidación»

    El comentarista del canal Al-Ahly añadió: «Mahmoud Ashour, uno de los mejores árbitros según la clasificación de la FIFA, estaba a cargo del sistema de vídeo, vio la jugada, llamó al árbitro del partido, la revisó desde varios ángulos y consideró que la mano del jugador sobresalía de su cuerpo».

    Y añadió: «El jugador movió la mano hacia fuera y era penalti, pero el árbitro del partido tenía instrucciones previas al partido».

    Y añadió: «Estamos en una fase decisiva de la liga, y, por Dios, lo que está pasando es vergonzoso; el deporte en Egipto se ha convertido en algo parecido a la corrupción que, por desgracia, vemos en todo».

    Y concluyó: «La escena refleja una situación de corrupción arbitral, y lo que está ocurriendo en el arbitraje es una prepotencia que afecta a la equidad de la competición».

  • «El Al-Ahly no permitirá que se le vuelvan a vulnerar sus derechos»

    Por su parte, Sayed Abdel Hafiz, miembro del consejo de administración del Al Ahly, criticó el arbitraje durante el partido contra el Ceramica Cleopatra.

    Abdel Hafiz declaró en televisión que el Al Ahly está llevando a cabo actualmente una sólida reestructuración acorde con su prestigio, pero que atraviesa una etapa delicada que exige actuar con cautela y concentración, y subrayó que situaciones como esta ya se han repetido en temporadas anteriores, lo cual es inaceptable.

    Añadió que el árbitro Mahmoud Wafa parecía estar buscando un pretexto para no pitar el penalti, y subrayó que el Al Ahly no permitirá que se le vuelvan a vulnerar sus derechos, incluso a pesar de que existan errores internos que deben revisarse.

    Aclaró que la directiva del club presentará una solicitud oficial a la Federación de Fútbol para conocer los detalles del diálogo que tuvo lugar entre el árbitro de campo y el árbitro de vídeo, así como los criterios en los que se basó la selección del equipo arbitral.

    Abdul Hafiz señaló que estaba convencido de que no se pitaría el penalti a favor del Al Ahly, y añadió que lo intuyó en cuanto el árbitro regresó de la sala de vídeo, sobre todo después de que este se mostrara ocupado tomando decisiones en contra de miembros del equipo del Ceramica, lo que consideró un indicio de la orientación de la decisión.

    Cuestionó la lógica de designar al mismo árbitro para dirigir los partidos de la primera y segunda vuelta entre ambos equipos, y exigió a la Federación Egipcia de Fútbol que abriera una investigación al respecto, además de investigar el incidente en el que el árbitro empujó a algunos jugadores dentro del campo.

    Concluyó afirmando que el Al Ahly seguirá fiel a sus valores, señalando que la pertenencia al club se basa en el sacrificio y el trabajo en equipo, en el marco de la búsqueda constante de títulos.

     (Lea también)... Vídeo: Un experto en arbitraje responde... ¿Mereció el Al Ahly un penalti ante el Ceramica Cleopatra?



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