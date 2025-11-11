+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Lionel Messi Barcelona Camp Nou return 2025Getty/Instagram
Chris Burton

VIDEO: '¡Inolvidable!' - Lionel Messi sorprende a una pareja antes de su visita secreta al renovado Spotify Camp Nou

Messi dejó sin palabras a una pareja en Barcelona antes de su visita secreta al nuevo Camp Nou, donde solo unas pocas figuras tienen acceso.

  • Por qué Messi ha pasado por Barcelona

    Los actuales campeones del mundo, Argentina, se encuentran en Alicante preparándose para un amistoso frente a Angola el 14 de noviembre. Messi forma parte del plantel, acompañado de su compañero en el Inter Miami, Rodrigo De Paul. Antes de reunirse con el resto de sus compañeros internacionales, hicieron una escala en Barcelona.

    A Messi se le permitió el acceso al Camp Nou, que pronto reabrirá tras una costosa renovación. El ocho veces ganador del Balón de Oro pisó por última vez el césped del estadio el 16 de mayo de 2021, en un partido contra el Celta de Vigo, donde su último gol con el Barça elevó su registro a un total de 672 tantos.

  • Messi, captado en cámara durante su visita secreta al Camp Nou

  • Messi en lágrimas: la emotiva despedida de 2021

    Tres meses después de su salida, Messi regresó a un entorno familiar para despedirse emocionalmente del Barça y de su amplia base de aficionados. El argentino se vio obligado a marcharse como agente libre, tras los problemas financieros que impidieron concretar una extensión de contrato.

    En ese momento, visiblemente emocionado, Messi declaró: "Todo estaba acordado y luego, en el último momento, debido a un problema con La Liga, no se pudo hacer. Hice todo lo posible por quedarme, eso era lo que quería, pero no se pudo lograr. Acepté una reducción del 50% de mi salario y después de eso no se me pidió nada más. Me siento muy triste de dejar el club que amo en un momento que no esperaba. Nunca mentí, siempre fui sincero."

    Y añadió: "Quisiera agradecer el cariño de la gente hacia mí. Me hubiera gustado despedirme de otra manera: poder hacerlo allí en el campo, escuchar mi última ovación, tenerlos cerca, escuchar los aplausos… Me voy del club sin haberlos visto durante un año y medio. He sentido el reconocimiento y el amor que también siento por el club. Espero poder regresar en algún momento y ayudar en lo que pueda, porque este club sigue siendo el mejor del mundo."

  • Amor en Barcelona: pareja se encuentra con Messi paseando

    Messi volvió a pisar el Camp Nou, compartiendo en redes sociales pistas sobre su regreso a Catalunya y un emotivo reencuentro con su “hogar espiritual” junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos:
    "Anoche volví a un lugar que extraño con todo mi corazón. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que algún día pueda regresar, y no solo para decir adiós como jugador, ya que nunca pude…"

    Aunque pocos conocían su presencia el 9 de noviembre, una joven pareja tuvo la fortuna de verlo de cerca. Mientras filmaban un video romántico en las calles cercanas al icónico estadio, captaron inadvertidamente a Messi, De Paul y al amigo cercano Pepe Costa pasando detrás de ellos. Al publicar el video, comentaron:
    "Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un pequeño ramo de violetas y aparece Messi para hacerlo inolvidable."

  • Amistoso o exhibición: Messi podría volver a jugar en el Camp Nou

    El propietario mayoritario del Inter Miami, Jorge Mas, se refirió a la posibilidad de organizar un partido amistoso o de exhibición que permita a Messi volver a jugar en el Camp Nou:
    "La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado; no pudo despedirse del club que lo acogió desde niño, y creo que las circunstancias no fueron lo que él quería. Le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para darle la oportunidad de despedirse de sus fanáticos en Barcelona. Inter Miami irá o haremos algún tipo de partido."

    Messi, por su parte, no tiene planes de retirarse a corto plazo. Recientemente firmó un nuevo contrato en el sur de Florida que lo mantendrá en activo más allá de su 40º cumpleaños, hasta 2028. Actualmente, en una campaña destacada rumbo a la Bota de Oro, su objetivo es llevar al Inter Miami a la gloria de la MLS Cup.

