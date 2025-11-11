VIDEO: '¡Inolvidable!' - Lionel Messi sorprende a una pareja antes de su visita secreta al renovado Spotify Camp Nou

Tres meses después de su salida, Messi regresó a un entorno familiar para despedirse emocionalmente del Barça y de su amplia base de aficionados. El argentino se vio obligado a marcharse como agente libre, tras los problemas financieros que impidieron concretar una extensión de contrato.

En ese momento, visiblemente emocionado, Messi declaró: "Todo estaba acordado y luego, en el último momento, debido a un problema con La Liga, no se pudo hacer. Hice todo lo posible por quedarme, eso era lo que quería, pero no se pudo lograr. Acepté una reducción del 50% de mi salario y después de eso no se me pidió nada más. Me siento muy triste de dejar el club que amo en un momento que no esperaba. Nunca mentí, siempre fui sincero."

Y añadió: "Quisiera agradecer el cariño de la gente hacia mí. Me hubiera gustado despedirme de otra manera: poder hacerlo allí en el campo, escuchar mi última ovación, tenerlos cerca, escuchar los aplausos… Me voy del club sin haberlos visto durante un año y medio. He sentido el reconocimiento y el amor que también siento por el club. Espero poder regresar en algún momento y ayudar en lo que pueda, porque este club sigue siendo el mejor del mundo."