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Muhammad Zaki

Traducido por

VÍDEO: «¡Inaceptable!» - Endrick baila ante la hinchada del PSG tras anotar en la sorpresiva victoria del Lyon sobre el campeón de la Ligue 1

Endrick
Paris Saint-Germain
Lyon
Paris Saint-Germain vs Lyon
Ligue 1
Real Madrid
Primera División

Endrick, joven promesa del Real Madrid, enfureció a la afición del París Saint-Germain con una celebración provocativa que desató la ira durante la sorpresiva victoria del Lyon el domingo. El brasileño, cedido al OL, marcó temprano y luego burló al público con un baile que se hizo viral.

  • Endrick silencia el Parque de los Príncipes

    El Lyon venció 2-1 al París Saint-Germain en la Ligue 1, gracias a un brillante Endrick, cedido por el Real Madrid. El joven de 19 años marcó a los seis minutos tras pase de Afonso Moreira y batió a Matvey Safonov con un remate preciso.

    Sin embargo, su baile frente a la afición local tras el gol acaparó los titulares y desencadenó abucheos y la ira de los seguidores parisinos, que lo consideraron irrespetuoso.

    Las redes ardieron: la cuenta @PSGINT_ publicó el vídeo y escribió: «¿CÓMO SE ATREVE ENDRICK A BAILAR ASÍ EN EL PARC???!!!! TENEMOS QUE REMONTAR, ESTO ES INACEPTABLE». El post se viralizó y los seguidores discutieron si el joven había cruzado un límite.

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  • Hakimi imparte una charla en el campo

    El defensa del PSG, Achraf Hakimi, se mostró frustrado por el baile de celebración de Endrick y le pidió calma. Tras el partido, el marroquí explicó que intervino porque el ambiente ya era tenso y su equipo perdía desde el inicio.

    Tras el partido declaró a Ligue 1+: «Le pedí calma. No debemos fijarnos en los rivales. Quería que mi equipo se mantuviera concentrado y que él dejara de provocar a nuestra afición. Que juegue al fútbol, porque es un buen jugador; pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, me molesta, sobre todo porque íbamos perdiendo».

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    El Lyon reaviva sus esperanzas en la Liga de Campeones

    Más allá del drama en torno a Endrick al final del partido, el 2-1 impulsa las aspiraciones europeas del Lyon. La victoria por 2-1 sitúa al equipo de Paulo Fonseca cuarto, con los mismos puntos que el Lille, tercero. Endrick no solo marcó, sino que asistieron con un pase perfecto a Moreira, quien dobló la ventaja en el 18’, para sumar ya 14 goles o asistencias en 20 partidos.

    La derrota recorta a un punto la ventaja del PSG sobre el Lens. Luis Enrique recurrió a Dembélé y Kvaratskhelia en la segunda parte, pero solo llegó el tanto del georgiano en el final, insuficiente para evitar la frustración ante el protagonismo del joven madrileño.