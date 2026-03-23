VÍDEO: Imágenes inéditas parecen mostrar el cambio de opinión de Pep Guardiola sobre el polémico malabarismo de Rayan Cherki durante la victoria del Manchester City sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup

El Arsenal partía como favorito de cara a la final del domingo, tras haber consolidado una amplia ventaja en lo más alto de la clasificación de la Premier League. Sin embargo, su espera por un primer título desde la conquista de la FA Cup en 2020 seguirá por ahora, tras caer por 2-0 ante el City en el estadio de Wembley, con Nico O'Reilly autor de un doblete de cabeza en la segunda parte.

Aunque su actuación mereció la victoria, no todo el mundo quedó impresionado con todos los aspectos del juego de los Cityzens. Cherki acaparó la atención cuando controló un pase con el pecho y procedió a hacer tres toques con los pies. La jugada provocó rugidos de aprobación entre la afición del City, pero el entrenador Guardiola no pareció muy impresionado en ese momento, y sacudió la cabeza desde la banda. El defensa del Arsenal Ben White tampoco le vio la gracia, ya que no tardó en aprovechar la ocasión para chocar contra la antigua estrella del Lyon.

Sin embargo, unas nuevas imágenes muestran que el exentrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich no se enfadó con el temperamental delantero por mucho tiempo, ya que ambos se dieron un efusivo abrazo cuando Cherki fue sustituido.