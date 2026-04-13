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Rayan CherkiGetty Images
Adhe Makayasa

Traducido por

VÍDEO: Imágenes inéditas muestran a Rayan Cherki jugando al «bottle flip» durante la victoria del Manchester City sobre el Chelsea

R. Cherki
Manchester City
Premier League
Chelsea vs Manchester City
Chelsea

Rayan Cherki fue decisivo para el Manchester City ante el Chelsea el domingo, pero sus payasadas llamaron la atención de los internautas. El internacional francés se entretuvo en la banda durante una pausa por lesión, antes de ser sustituido en la segunda parte.

  • Cherki, protagonista de la goleada del Bridge

    El mediapunta brilló en la segunda parte y lideró la goleada del City al Chelsea con dos asistencias clave que sentenciaron el partido en Stamford Bridge. Primero habilitó a Nico O’Reilly para romper el empate en el 51’ y luego sirvió a Marc Guehi para ampliar la ventaja visitante. Durante una pausa médica, se vio su numerito con la botella, mucho antes de que lo reemplazara Phil Foden en el 76’.

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  • Creatividad de élite

    La gran actuación de Cherki en el oeste de Londres elevó su cuenta a 10 asistencias y tres goles en 26 partidos de la Premier League. El francés ha dado al menos dos asistencias en tres encuentros distintos esta temporada, algo que solo ha igualado Bruno Fernandes, del Manchester United, en todas las competiciones. Esa creatividad ha sido clave para un Manchester City que está a seis puntos del Arsenal, pero que tiene un partido menos.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se avecina un duelo por el título

    El City de Guardiola llega con gran impulso a la finalliguera contra el Arsenal en el Etihad el 19 de abril. Si Cherki logra desactivar su defensa, los citizens pueden recortar la ventaja de los Gunners en la recta final. Mantener esta forma implacable es esencial, pues cualquier tropiezo podría entregar la corona de la Premier League al equipo de Mikel Arteta.

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