VÍDEO: El hijo de Zinedine Zidane se involucra en una salvaje pelea en la Copa Africana de Naciones

Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, quedó en el centro de la trifulca protagonizada por Argelia tras el pitido final. Un acalorado intercambio verbal con el mediocampista del Lazio, Fisayo Dele-Bashiru, derivó rápidamente en empujones, lo que provocó la intervención de jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. También se vio a Zidane discutiendo con Raphael Onyedika, del Club Brugge, mientras futbolistas de Nigeria intentaban apartar a Dele-Bashiru del lugar.

Argelia había superado la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones con paso perfecto, venciendo a Sudán, Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, y luego eliminó a la RD Congo por 1-0 en los octavos de final. Sin embargo, el cruce ante Nigeria fue un obstáculo demasiado grande: las Súper Águilas se impusieron 2-0 con goles de Victor Osimhen y Akor Adams, asegurando así su pase a las semifinales, donde enfrentarán a la anfitriona y favorita Marruecos.