Cristiano Jr. fue clave en el intenso empate 1-1 entre Al-Nassr y Al-Ittihad el martes, al marcar el gol que le dio la igualdad a su equipo. El delantero de 15 años apareció dentro del área rival y definió con frialdad de derecha para enviar el balón al fondo de la red. Apenas un mes antes, ya había mostrado esa misma templanza al anotar su primer gol a nivel internacional con las categorías juveniles de la Seleção.
VIDEO: El hijo de Cristiano Ronaldo anota y rescata el empate de Al-Nassr Sub-16
Cristiano Jr. rescata el empate de Al-Nassr ante Al-Ittihad
El progreso de Cristiano Jr. continúa en Arabia Saudita
La formación futbolística del joven delantero ha sido tan internacional como la carrera de su padre. Tras pasar por las academias juveniles del Real Madrid y la Juventus, Cristiano Jr. forma ahora parte de la cantera de Al-Nassr en Arabia Saudita, donde su padre continúa brillando en la Liga Pro Saudí.
La leyenda del Real Madrid y del Manchester United nunca ha ocultado su confianza en el potencial de su hijo, aunque siempre ha procurado mantener los pies en la tierra. “Es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder”, comentó Ronaldo en su momento. “No le pongo demasiada presión, solo la justa. Ya carga con la presión de ser el hijo de Cristiano. Déjenlo cometer sus propios errores, pero espero que algún día pueda convertirse en futbolista profesional”.
¿Cómo le va a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita?
Tras no conquistar ningún título importante en sus primeros dos años y medio en Arabia Saudita, Ronaldo —un ganador nato— está decidido a levantar un trofeo en la temporada 2025-26. Con 11 goles y dos asistencias en apenas 12 partidos en lo que va del curso, el ícono portugués sigue siendo el eje del ataque de Al-Nassr y el principal motor de sus aspiraciones nacionales, con el equipo instalado en la cima de la liga.
El delantero de 40 años podría reaparecer con Al-Nassr en la Liga de Campeones de la AFC Dos en Nochebuena, cuando enfrenten a Al-Zawraa como locales en un duelo de la fase de grupos. Ronaldo aún no ha disputado ningún partido del ACL 2 hasta ahora y está por verse si formará parte de la convocatoria de Jorge Jesus para ese compromiso.