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VÍDEO: ¡Héroes del medio siglo! Harry Kane y Mo Salah alcanzan los 50 goles en la Liga de Campeones, mientras las estrellas del Bayern y del Liverpool consolidan su legado europeo
Kane lidera la cómoda victoria del Bayern ante el Atalanta
Para Kane, este hito llegó durante el decisivo partido de eliminatoria del Bayern de Múnich contra el Atalanta. Abrió el marcador en la primera parte al transformar un penalti, lo que elevó su cuenta goleadora en competiciones europeas a 49. A continuación, demostró exactamente por qué se le considera uno de los mejores delanteros del fútbol mundial, haciendo gala de su instinto de goleador de élite. Al recibir el balón dentro de un área repleta de jugadores, Kane ejecutó un giro brillante y fulgurante que dejó completamente desorientada a la defensa del Atalanta. Antes de que el portero tuviera siquiera tiempo de colocarse, el delantero lanzó un disparo devastador e imparable al fondo de la red para alcanzar su gol número 50 en la Liga de Campeones de una manera espectacular.
Lennart Karl y Luis Díaz marcaron más tarde en el partido, dando al Bayern una victoria por 4-1 en la noche y un resultado global de 10-2. El próximo compromiso para los hombres de Vincent Kompany es un partido de cuartos de final contra un Real Madrid que acaba de eliminar al Manchester City.
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Salah alcanza un hito en el partido disputado en Anfield
En Anfield, Salah se aseguró de no quedarse fuera del foco de atención al alcanzar su propio medio centenar de goles con un golazo absolutamente característico contra el Galatasaray. En el minuto 61, con el Liverpool encaminándose hacia una ventaja global de 4-1, el «Rey egipcio» tomó las riendas del partido. Tras recibir el balón en el borde del área, Salah se plantó de inmediato ante la defensa turca, que se echaba atrás. Con un rápido cambio de hombro, se llevó el balón a su pierna izquierda, cambió el ángulo a la perfección y lanzó un magnífico y imparable disparo con efecto que se coló por la escuadra.
Fue un remate clásico de Salah que compensó su fallo anterior desde el punto de penalti, mientras el Liverpool buscaba hacerse con el control de la eliminatoria tras perder el partido de ida. El gol de Salah puso la guinda a la noche para el equipo de Anfield, que se impuso por un marcador global de 4-1 y se clasificó para enfrentarse al PSG en cuartos de final.
Kane y Salah se sitúan entre los diez primeros
Tras haber superado la barrera de los 50 goles, tanto Kane como Salah buscarán escalar aún más posiciones en la clasificación histórica de goleadores de la Liga de Campeones. Actualmente comparten el décimo puesto en la clasificación histórica de goleadores de la Liga de Campeones, empatados con Thierry Henry. Ruud van Nistelrooy, con 56 goles, les precede, mientras que Thomas Müller y Erling Haaland suman 57.
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