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Muhammad Zaki

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VÍDEO: ¡Harry Kane se queda sin voz! El capitán inglés ofrece una divertida entrevista tras la épica victoria mundialista ante México

H. Kane
Inglaterra
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Mexico vs Inglaterra

Harry Kane hizo reír a los aficionados tras perder la voz durante la emocionante victoria 3-2 sobre México en el Mundial. El delantero, clave en el triunfo, apenas pudo emitir un chillido ante las cámaras tras el pitido final en el Estadio Azteca.

  • Las cuerdas vocales de Kane pagan las consecuencias

    Tras un agotador partido en Ciudad de México, la estrella del Bayern de Múnich apareció ante las cámaras de la BBC con un tono de voz que los aficionados compararon con el de la rana Gustavo. El veterano delantero admitió que la intensidad de la noche y las bulliciosas celebraciones en el campo le habían dejado las cuerdas vocales destrozadas.

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    El delantero, pese a sus molestias, se mostró encantado con el resultado y habló con la afición visitante. Kane declaró a la BBC: «Ha sido un partido de locos. Teníamos que luchar y encontrar la manera. Acabo de estar cantando, la verdad es que no puedo hablar. La ocasión, el equipo, todo en nuestra contra… y así y todo, encontramos la manera». Aún por encima del ruido del estadio añadió: «Un apoyo increíble, inaudible. [Estoy] sin palabras. ¡Ni siquiera puedo hablar!».


  • El drama en el Estadio Azteca pone a los Tres Leones al borde del abismo

    Inglaterra dominaba con dos goles de Jude Bellingham en la primera parte, pero Julián Quiñones recortó distancias y la expulsión de Jarell Quansah complicó el partido.

    A pesar de la desventaja numérica, Kane marcó de penalti en el 60’ y reforzó su candidatura a la Bota de Oro. El drama creció cuando Raúl Jiménez respondió con otro penalti, pero la defensa inglesa aguantó. La victoria clasifica a Inglaterra para cuartos, donde se medirá a Noruega en Miami.


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    Tuchel elogia la «mentalidad adecuada» de Inglaterra

    Mientras Kane se quedaba sin palabras, Tuchel destacó la fortaleza mental de su equipo. El técnico alemán, visiblemente aliviado tras superar un ambiente hostil y un retraso de una hora por el mal tiempo, afirmó:

    «Estoy muy orgulloso. Lo hemos dado todo. Ha sido muy difícil. Justo cuando pensábamos que cogíamos impulso, sufríamos contratiempos. Esa es la mentalidad adecuada», declaró Tuchel a los periodistas. «Este equipo va en serio. Cuando las cosas se ponen difíciles, nunca se rinden, nunca pierden la fe. Ha sido un paso más. Tenemos que asimilarlo. Esto es el Azteca, es México, un partido de locos. Lo hemos dado todo, cada uno de nosotros. Tenemos que asimilarlo; ahora hay que seguir a toda máquina».

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