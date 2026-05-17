VÍDEO: Harry Kane, empapado de cerveza, le regala a su hija la medalla de la Bundesliga, mientras su esposa e hijos evitan abrazarlo

Kane lideró de nuevo el partido. Su triplete ante el FC Colonia elevó a 36 sus goles en la liga y lo dejó a cinco del récord de Robert Lewandowski. Fue su cuarto hat-trick, con tantos en los minutos 10 y 13 y el tercero en la segunda parte. La victoria permitió al Bayern alcanzar el récord de 122 goles en una temporada.

En un vídeo a sus seguidores, el inglés mostró su orgullo: «Hola, chicos, otra medalla y otro trofeo. Qué forma de cerrar en el Allianz con los aficionados. Otra victoria y tres goles. Estoy muy orgulloso. Ahora queda uno más: una final de Copa la semana que viene. Mantendremos este rollo».



