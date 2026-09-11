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VÍDEO: ¡Golpe por lesión para el Manchester United! Bruno Fernandes, visto cojeando tras la victoria en la Champions League antes del crucial derbi de Mánchester contra el City
Se avecina un desastre en el derbi para Carrick
El regreso del United a la élite del fútbol europeo debía ser una noche de pura celebración, pero un posible contratiempo por lesión de Fernandes ha dejado a los aficionados en vilo. A pesar de una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah FK de Azerbaiyán, la imagen del capitán del club con dificultades mientras abandonaba Old Trafford ha acaparado el debate posterior al partido.
Los aficionados más atentos vieron al mediapunta portugués alejarse del estadio junto al personal médico del United, aparentemente moviéndose con una notable incomodidad. Las imágenes en redes sociales se hicieron virales rápidamente y mostraban al jugador de 32 años saludando a los aficionados mientras cojeaba visiblemente de una pierna.
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Carrick reacciona a una impresionante victoria europea
A pesar de la sombra que proyecta la lesión de Fernandes, Carrick quiso centrarse en lo positivo de una noche en la que su equipo se mostró afilado de cara a portería. Manchester United estuvo muy acertado, con goles de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez, además del propio Fernandes.
Hablando después del partido, Carrick expresó su deseo de una mejora constante y declaró: "Siempre buscamos más. En cuanto a resultados, no ha sido el inicio que queríamos. Queríamos tener más puntos en la liga, pero en cuanto al rendimiento hay muchas cosas ahí que estábamos buscando y con las que hemos quedado satisfechos. Y, desde luego, hay cosas que mejorar, ya sabes. Creo que dejar la portería a cero esta noche fue importante para nosotros".
Una de las principales conclusiones de la victoria ante Sabah fue la solidez mostrada por la zaga del United, algo que Carrick considera vital para los retos que vienen. El técnico señaló que la plantilla está desarrollando un perfil táctico diferente en comparación con temporadas anteriores, algo que cree que dará sus frutos a medida que se acumulen los partidos.
Sobre el esfuerzo defensivo, Carrick añadió: "Desde luego, hay cosas que mejorar, ya sabes. Creo que dejar la portería a cero esta noche fue importante para nosotros. Creo que colectivamente, como equipo, hemos hecho muchas cosas buenas, y por eso estamos ilusionados con lo que nos depara la temporada, y no tanto yendo partido a partido ni dejándonos llevar demasiado. Queremos seguir progresando durante la temporada, queremos seguir apretando.
"Están ocurriendo cosas ligeramente distintas en el equipo ahora que probablemente no teníamos la temporada pasada, en el buen sentido, que estamos tratando de sacar de los jugadores, y ellos lo están mostrando de buena manera, así que para mí es realmente alentador".
- AFP
La atención se centra en el derbi de Mánchester
La atención se centra ahora por completo en el gran choque del fin de semana en Old Trafford, donde están en juego el orgullo local y unos puntos ligueros cruciales. Fernandes completó los 90 minutos ante el Sabah y no pareció tener problemas durante el propio partido, lo que ofrece un atisbo de esperanza de que la cojera sea un golpe menor y no un problema de larga duración.
El United solo ha conseguido sumar cuatro puntos en sus tres primeros partidos de liga, lo que convierte el derbi en un momento clave de su temporada. Si Fernandes es baja, la responsabilidad creativa recaerá en jugadores como Kobbie Mainoo y Youri Tielemans, que ambos impresionaron en la eliminatoria de la Champions League.
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