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VÍDEO: ¿Golpe para el Arsenal? Vinicius Jr vuelve a entrenarse con el Real Madrid en medio de la petición de fichaje de Mikel Arteta
Vinicius regresa a Valdebebas
En lo que podría percibirse como un revés para los planes de fichajes estivales del Arsenal, Vinicius Jr ha regresado a la disciplina del Real Madrid tras su descanso posterior al Mundial. Aunque, según se informó, el delantero brasileño fue visto llegando al complejo de Valdebebas del club en un BMW negro el lunes por la mañana, el Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que confirmaba su regreso, en el que señalaba que «acudió por la mañana al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para someterse a su reconocimiento médico» antes de saltar al césped. Su regreso señala una clara intención de empezar la preparación de la próxima campaña 2026-27 bajo la atenta mirada del nuevo entrenador Jose Mourinho.
La presencia del jugador de 26 años en el campo de entrenamiento llega en un momento en el que su futuro a largo plazo en el Santiago Bernabéu sigue siendo objeto de un intenso escrutinio. Con solo 12 meses restantes en su contrato actual, Vinicius aún no se ha comprometido con un nuevo acuerdo, lo que ha llevado a especular con la posibilidad de que esté abierto a un nuevo desafío en otro lugar.
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Arteta lidera la operación del norte de Londres
Según se informa, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, está adoptando un papel muy activo para asegurar lo que sería el fichaje más importante de su etapa en el club. Según informan medios en España, el técnico del Arsenal está liderando personalmente la operación para convencer a Vinicius de cambiar La Liga por la Premier League. Al parecer, Arteta ha trasladado directamente su propuesta al jugador, exponiéndole una visión en la que todo el proyecto del Arsenal se construiría en torno a su talento único.
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El Arsenal espera un cambio de postura
Mientras Vinicius ya ha vuelto a entrenarse y se prepara para la nueva temporada en España, el Arsenal se mantiene alerta y está listo para lanzarse a por él si algo cambia. Esta operación subraya la nueva agresividad del Arsenal en el mercado de fichajes, apuntando a los mejores jugadores del mundo mientras se prepara para su campaña de defensa del título de la Premier League. Por ahora, Vinicius Jr sigue siendo jugador del Real Madrid, centrado en su estado físico y en sus primeros encuentros con Mourinho. Sin embargo, mientras ese contrato siga sin firmarse, la especulación en torno a un posible movimiento al norte de Londres seguirá latente.
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