En lo que podría percibirse como un revés para los planes de fichajes estivales del Arsenal, Vinicius Jr ha regresado a la disciplina del Real Madrid tras su descanso posterior al Mundial. Aunque, según se informó, el delantero brasileño fue visto llegando al complejo de Valdebebas del club en un BMW negro el lunes por la mañana, el Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que confirmaba su regreso, en el que señalaba que «acudió por la mañana al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para someterse a su reconocimiento médico» antes de saltar al césped. Su regreso señala una clara intención de empezar la preparación de la próxima campaña 2026-27 bajo la atenta mirada del nuevo entrenador Jose Mourinho.

La presencia del jugador de 26 años en el campo de entrenamiento llega en un momento en el que su futuro a largo plazo en el Santiago Bernabéu sigue siendo objeto de un intenso escrutinio. Con solo 12 meses restantes en su contrato actual, Vinicius aún no se ha comprometido con un nuevo acuerdo, lo que ha llevado a especular con la posibilidad de que esté abierto a un nuevo desafío en otro lugar.



