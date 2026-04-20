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VÍDEO: Gianluigi Donnarumma se lanza entre la afición del Manchester City para celebrar a lo grande tras pasar de villano a héroe en el duelo contra el Arsenal
La redención de Donnarumma termina en las gradas.
El portero italiano lo vivió todo en el decisivo partido del domingo contra el Arsenal. Tras un error grave y una posterior atajada que salvó el encuentro, el jugador de 27 años corrió hacia la grada tras el pitido final para celebrar con la afición del City un resultado que puede marcar la temporada.
El exguardameta del París Saint-Germain quedó brevemente sumergido en un mar de brazos mientras los eufóricos aficionados locales lo abrazaban. El personal de seguridad tuvo que intervenir para ayudarlo a volver al campo y reunirse con sus compañeros en los habituales apretones de manos. Fue un marcado contraste con su estado de ánimo horas antes, cuando un error suyo había amenazado con entregar el partido a los perseguidores del título de Mikel Arteta.
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De un error de pesadilla a la negación de Havertz
Rayan Cherki abrió el marcador con una gran jugada individual, pero Donnarumma cedió el empate al Arsenal dos minutos después al dudar en un pase atrás, lo que aprovechó Kai Havertz para presionarlo. El alemán bloqueó el despeje, el balón se coló en la red y el Etihad enmudeció. Pero Donnarumma reaccionó, y más tarde evitó el segundo de Havertz.
Erling Haaland sentenció el partido con un certero remate en el 65’, asegurando que el error de Donnarumma no costara puntos al City. Tras el partido, Guardiola defendió a su portero y declaró: «[Abdukodir Khusanov] debe bloquear mejor y la agresividad de Havertz [marcó la diferencia]. Pero me gustó la reacción de sus compañeros, que le apoyaron. No me gusta ver a equipos que encajan un gol y todos se quejan».
- Getty Images Sport
El impulso vuelve a estar del lado del Manchester
La victoria reactiva las aspiraciones del City de lograr su séptimo título de la Premier en nueve años. El triunfo recorta a tres puntos la ventaja del Arsenal, y como el equipo de Guardiola tiene un partido menos, el título depende de nuevo de ellos. El City podría liderar la tabla el miércoles si gana al Burnley en Turf Moor.
Guardiola, sin embargo, mantiene la calma. Con los pies en la tierra, el técnico señaló: «Ese partido nos dio esperanza, eso es todo. Les dije después del partido que disfrutaran del momento, pero que no perdieran la concentración ahora. Nos quedan cuatro largas semanas, y sé cuál será el mensaje. Estamos ahí, pero la realidad es que ellos lideran la liga y tienen mejor diferencia de goles. Paso a paso; mantengamos la esperanza de pelear hasta el final».