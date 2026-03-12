Traducido por
VÍDEO: Federico Valverde recibe el Balón de Oro de manos de un reportero eufórico tras su impresionante hat-trick con el Real Madrid contra el Manchester City
Clase magistral de Valverde en el Bernabéu
Valverde abrió el marcador tras aprovechar un pase en largo de Thibaut Courtois, antes de doblar su cuenta tras una bonita jugada con Vinicius Junior. Completó su triplete justo antes del descanso, controlando el balón en el aire antes de rematar de volea tras un delicado pase de Brahim Díaz. La reportera de Prime Video Italia, Alessia Tarquinio, quedó tan impresionada con la actuación del centrocampista que decidió saltarse el proceso de votación oficial y otorgarle un premio por su cuenta.
La ceremonia virtual de entrega de premios
En un momento desenfadado que se ha vuelto viral, le entregó al jugador del Real Madrid una versión digital del galardón individual más prestigioso del fútbol. Sosteniendo su smartphone ante la cámara, Tarquinio le dijo a un divertido Valverde: «Tengo que darte esto virtual porque no tengo el trofeo aquí: ¡el Balón de Oro!». La imagen del Balón de Oro en la pantalla provocó la risa del internacional uruguayo, que respondió en tono jocoso: «¿El teléfono también es mío?».
Tras el pitido final, el capitán blanco estaba comprensiblemente radiante y declaró a los medios de comunicación: «Ha sido increíble, estas son las noches con las que sueñas. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un partido como este. Estoy muy feliz, pero sobre todo porque el equipo ha ganado».
La atención se centra en el Etihad
A pesar de la ventaja de tres goles y los elogios que le llueven, Valverde se niega a dejarse llevar por el entusiasmo, ya que el trabajo solo está medio hecho. Sigue temiendo una posible remontada del equipo de Guardiola en el partido de vuelta, por lo que insta a sus compañeros a mantener la profesionalidad y evitar cualquier atisbo de complacencia. Valverde añadió: «Los partidos en Manchester son muy duros. Tenemos que ir allí como si fuera 0-0 y trabajar duro. Hemos demostrado que podemos lograr grandes cosas cuando el equipo trabaja unido».