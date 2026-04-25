La lucha del Madrid por alcanzar al Barcelona sufrió un golpe catastrófico al perder su escasa ventaja en el minuto 94 en el Estadio de La Cartuja. Vinicius Jr. había abierto el marcador al principio del partido, pero los blancos no lograron materializar varias ocasiones claras de Kylian Mbappé y Jude Bellingham que habrían sentenciado el partido. En el caos final, Héctor Bellerín marcó el 2-1, aunque el Madrid protestó que Ferland Mendy había sido derribado por Antony en la jugada anterior.
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VÍDEO: ¿Falta clara? Álvaro Arbeloa se enfurece cuando el exextremo del Manchester United Antony derriba a Ferland Mendy segundos antes del empate del Real Betis
Desenlace dramático en el tiempo de descuento en Sevilla
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A ocho puntos del líder
El empate deja al Madrid a ocho puntos del líder, con solo cinco jornadas por jugar; la diferencia podría subir a 11 si el Barcelona vence al Getafe. Arbeloa fue directo en su análisis y criticó que el árbitro no viera una falta clara, según él, antes del gol del empate.
Criticó el arbitraje y la falta de criterio técnico del VAR: «Hay una clara falta sobre Mendy antes de su gol. Quienes toman estas decisiones deberían entender de fútbol, y no lo hacen».
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Se desvanecen las esperanzas de ganar un título
Tras quedar fuera de la Liga de Campeones, el Madrid podría cerrar su quinta temporada sin títulos este siglo. El equipo de Arbeloa visitará al Espanyol la próxima semana y luego viajará a Barcelona para el segundo Clásico. Si el líder, el equipo de Hansi Flick, no colapsa, la presión sobre Arbeloa crecerá mientras la segunda posición se confirma.