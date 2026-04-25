VÍDEO: ¿Falta clara? Álvaro Arbeloa se enfurece cuando el exextremo del Manchester United Antony derriba a Ferland Mendy segundos antes del empate del Real Betis

El empate deja al Madrid a ocho puntos del líder, con solo cinco jornadas por jugar; la diferencia podría subir a 11 si el Barcelona vence al Getafe. Arbeloa fue directo en su análisis y criticó que el árbitro no viera una falta clara, según él, antes del gol del empate.

Criticó el arbitraje y la falta de criterio técnico del VAR: «Hay una clara falta sobre Mendy antes de su gol. Quienes toman estas decisiones deberían entender de fútbol, y no lo hacen».