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VÍDEO: ¿Estuvo Neymar en forma para el Mundial 2026? El máximo goleador de Brasil fue visto en un scooter eléctrico en Universal Orlando
Las vacaciones en Orlando llegan tras la decepción con la Seleção
Neymar fue visto disfrutando de unos días de descanso en Florida tras la eliminación de la Seleção del Mundial 2026. El delantero apareció en Universal Orlando con su familia, vestido de forma informal con gorra, gafas de sol y camiseta blanca y negra. Pero lo que llamó la atención fue su medio de transporte.
El exjugador del Barcelona y del PSG usó un scooter de movilidad para recorrer el extenso parque, lo que hizo preguntarse si aún tenía molestias de la concentración o si solo quería evitar el calor de Orlando.
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Según el Daily Star, un testigo afirmó: «Al principio nadie se dio cuenta de que era él, y luego se le echó encima una multitud. No sé por qué iba en moto, pero hacía mucho calor. Lo descubrimos cuando, desde un restaurante, oímos a un guardia decir que era Neymar. Fuimos hacia allí; como nos tomaron por seguridad, pudimos acercarnos».
Se confirma su retirada tras la derrota ante Noruega
Los avistamientos en Florida llegan tras la sorpresiva derrota 2-1 de Brasil ante Noruega en los octavos del Mundial 2026. Neymar marcó de penal en el minuto 10 del descuento, pero no evitó la eliminación.
Tras la derrota, el jugador de 34 años anunció su retiro de la Seleção, donde disputó 130 partidos y marcó 80 goles, récord histórico.
A pesar de su brillo, se marcha sin el título que Brasil persigue desde 2002.
- AFP
Matthaus critica duramente la conducta de Neymar durante el torneo
Leyendas del fútbol europeo criticaron a Neymar por su rendimiento y actitud en el último partido de Brasil. El exjugador alemán Lothar Matthäus fue especialmente duro al sugerir que el brasileño no se centró en el equipo bajo presión contra Noruega.
En su columna afirmó: «Me alegra que Brasil haya quedado eliminada. Simplemente ya no soporto más estos lamentos y gestos. En lugar de lanzar el penalti rápidamente, Neymar discutió con el portero antes y después del lanzamiento. Por este comportamiento se ve que antepone su ego al éxito del equipo».
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