VÍDEO: «¿Estás bien?» El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, preguntó si tenía un ojo morado en una incómoda rueda de prensa tras la victoria del Chelsea
Una preocupación inesperada para el entrenador del Arsenal
A pesar de lo mucho que había en juego en la lucha por el título, el ambiente se tornó distendido cuando un periodista confundió una sombra en el rostro de Arteta con un hematoma. En lugar de hablar sobre la destreza de los Gunners en las jugadas a balón parado o su resistencia defensiva, Arteta se vio obligado a responder a preguntas sobre su estado físico después de que un periodista pensara erróneamente que el entrenador había sufrido una lesión facial durante el derbi londinense. La confusión comenzó durante la rueda de prensa en el Emirates Stadium, cuando un periodista preocupado interrumpió el flujo de preguntas sobre fútbol para señalar lo que parecía ser un moratón en el rostro del español.
«Lo siento, puede que sea la iluminación, pero parece que tiene un ojo morado», comentó el periodista, pillando al entrenador del Arsenal completamente desprevenido. Arteta se incorporó en su asiento con una mirada de auténtico desconcierto y respondió: «¿Un ojo morado?». El intercambio se hizo rápidamente viral en las redes sociales, captando el ambiente surrealista que se vivió en la sala mientras el entrenador intentaba procesar la observación. El periodista, aparentemente insistiendo en su preocupación, aclaró: «Sí, en el ojo izquierdo. ¿Estás bien?». Se produjo un breve silencio expectante entre los medios de comunicación reunidos, mientras el entrenador de 43 años se llevaba instintivamente la mano a la zona debajo del ojo, comprobando si tenía algún dolor o hinchazón que pudiera haber pasado por alto en el fragor de la batalla en la banda. Tras un momento de autoinspección, sonrió y tranquilizó a los presentes: «Sí, estoy muy bien, gracias». La tensión se disipó cuando Arteta miró hacia las luces del techo y se dio cuenta de que la combinación de sombras y la luminosidad del estudio habían engañado a los ojos del periodista.
Los Gunners mantienen su lucha por el título
En el campo, el Arsenal se adelantó gracias a William Saliba, pero un gol en propia puerta de Piero Hincapie igualó el marcador para el Chelsea de Liam Rosenior. Sin embargo, los londinenses demostraron el coraje de los posibles campeones y encontraron el gol de la victoria gracias a Jurrien Timber, tras otra jugada a balón parado muy bien trabajada. Este resultado crucial mantiene a los Gunners a cinco puntos del Manchester City, que había reducido la diferencia tras su victoria por 1-0 sobre el Leeds United el sábado, lo que garantiza que el impulso siga estando del lado del equipo del Emirates cuando la temporada entra en su recta final.
A pesar de la victoria, Arteta sabe que el trabajo está lejos de haber terminado, especialmente con el equipo de Pep Guardiola pisándole los talones. El título sigue técnicamente en manos del City, ya que tiene un partido menos y aún debe recibir al Arsenal en el Etihad Stadium. Arteta expresó su alivio tras el pitido final, agradeciendo especialmente a David Raya su espectacular parada en el tiempo de descuento que evitó el empate del Chelsea. «¡Se me paró el corazón!», admitió Arteta al reflexionar sobre los últimos momentos del partido, reconociendo lo cerca que estuvo su equipo de perder puntos en la lucha por el trofeo.
Arteta se centró en lo que viene después.
Una vez que se calma el polvo tras la acción del fin de semana, la atención vuelve a centrarse en el implacable calendario de la recta final. La capacidad del Arsenal para manejar encuentros de alto riesgo como este sugiere que tiene la fortaleza psicológica necesaria para llegar hasta el final, mientras que la actitud alegre de Arteta ante los rumores sobre su «ojo morado» pone de relieve que el entrenador está disfrutando del momento. El español se centrará ahora por completo en su próxima lección magistral de táctica, con el objetivo de llevar el trofeo de la Premier League al norte de Londres por primera vez en más de dos décadas, y esperará que la lesión sufrida por Declan Rice no resulte demasiado grave antes del viaje a Brighton el miércoles.