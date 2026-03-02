VÍDEO: «¿Estás bien?» El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, preguntó si tenía un ojo morado en una incómoda rueda de prensa tras la victoria del Chelsea

A pesar de lo mucho que había en juego en la lucha por el título, el ambiente se tornó distendido cuando un periodista confundió una sombra en el rostro de Arteta con un hematoma. En lugar de hablar sobre la destreza de los Gunners en las jugadas a balón parado o su resistencia defensiva, Arteta se vio obligado a responder a preguntas sobre su estado físico después de que un periodista pensara erróneamente que el entrenador había sufrido una lesión facial durante el derbi londinense. La confusión comenzó durante la rueda de prensa en el Emirates Stadium, cuando un periodista preocupado interrumpió el flujo de preguntas sobre fútbol para señalar lo que parecía ser un moratón en el rostro del español.

«Lo siento, puede que sea la iluminación, pero parece que tiene un ojo morado», comentó el periodista, pillando al entrenador del Arsenal completamente desprevenido. Arteta se incorporó en su asiento con una mirada de auténtico desconcierto y respondió: «¿Un ojo morado?». El intercambio se hizo rápidamente viral en las redes sociales, captando el ambiente surrealista que se vivió en la sala mientras el entrenador intentaba procesar la observación. El periodista, aparentemente insistiendo en su preocupación, aclaró: «Sí, en el ojo izquierdo. ¿Estás bien?». Se produjo un breve silencio expectante entre los medios de comunicación reunidos, mientras el entrenador de 43 años se llevaba instintivamente la mano a la zona debajo del ojo, comprobando si tenía algún dolor o hinchazón que pudiera haber pasado por alto en el fragor de la batalla en la banda. Tras un momento de autoinspección, sonrió y tranquilizó a los presentes: «Sí, estoy muy bien, gracias». La tensión se disipó cuando Arteta miró hacia las luces del techo y se dio cuenta de que la combinación de sombras y la luminosidad del estudio habían engañado a los ojos del periodista.