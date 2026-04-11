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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: ¡Escucha los silbidos! La afición del Real Madrid explota tras el empate ante el Girona

Real Madrid
Girona
Primera División

Días después de que Vinicius Junior fuera abucheado ante el Bayern, los silbidos volvieron al Bernabéu con más fuerza. Tras un empate ante el Girona, la afición madridista expresó su frustración por la apática actuación, pese al gol inicial. El malestar refleja una creciente crisis de confianza en la capital.

  • El Bernabéu pierde la paciencia

    El ambiente se enrareció mucho antes del final. Pasados los 70 minutos, la frustración en las gradas fue palpable. A pesar del esfuerzo inicial de Fede Valverde por adelantar a los blancos, el equipo no supo mantener el impulso, lo que provocó un coro de peticiones de más garra y pasión que resonó por todo el estadio. Cuando el Girona desperdició una clara oportunidad de adelantarse, la decepción de la afición pasó de los cánticos a una lluvia incesante de silbidos dirigidos a sus propias estrellas, y la frustración continuó tras el pitido final.

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  • Seis puntos por detrás del Barcelona

    El empate ante Girona apenas ayuda al Madrid, que ve al Barça seis puntos por encima con un partido menos. Además, como ensayo para la final de Champions en Múnich, generó más dudas que certezas. Arbeloa insistió en que su foco estaba en el Girona, no en el Bayern, pero su once decía lo contrario: Militão como único defensa probable para Alemania y un centro del campo con Valverde, Bellingham y Camavinga que recordaba al de la Champions. Un ensayo que no funcionó.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro al Real Madrid?

    La derrota ante el Girona, tras la caída frente al Mallorca, alargó la racha negativa del Madrid. Con partidos clave por delante, la brecha entre el juego del equipo y las expectativas de la afición crece. Ahora buscará mantener vivas sus opciones en la Liga de Campeones y remontar el 2-1 en Múnich a mitad de la próxima semana.

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