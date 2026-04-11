VÍDEO: ¡Escucha los silbidos! La afición del Real Madrid explota tras el empate ante el Girona

El ambiente se enrareció mucho antes del final. Pasados los 70 minutos, la frustración en las gradas fue palpable. A pesar del esfuerzo inicial de Fede Valverde por adelantar a los blancos, el equipo no supo mantener el impulso, lo que provocó un coro de peticiones de más garra y pasión que resonó por todo el estadio. Cuando el Girona desperdició una clara oportunidad de adelantarse, la decepción de la afición pasó de los cánticos a una lluvia incesante de silbidos dirigidos a sus propias estrellas, y la frustración continuó tras el pitido final.