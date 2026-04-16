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VÍDEO: «Error»: Youri Tielemans se ríe a carcajadas con la respuesta de Unai Emery a un periodista en la rueda de prensa del Aston Villa
Emery desmiente los rumores sobre una posible suspensión
Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash y Victor Lindelof están a una tarjeta de ser suspendidos para las competiciones europeas, pero el técnico español insistió en que el futuro no debe distraer al equipo del presente. Al preguntarle si el riesgo de sanciones influiría en su elección de jugadores para el partido del jueves por la noche, Emery respondió con firmeza: Tras una larga pausa, el técnico del Villa declaró: «Es un error preguntar sobre eso, y si te respondo, cometo un error. Mañana jugamos. No pensamos en la semifinal, pensamos en mañana y, por supuesto, ellos [también] van a sacar a los mejores jugadores mañana».
Su negativa a entrar en ese escenario hipotético dejó a su centrocampista, Tielemans, visiblemente divertido por el intercambio.
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Tielemans le ve el lado divertido
Sentado junto a su entrenador, Tielemans sonrió al escuchar a Emery hablar con seriedad. El belga contuvo la risa ante la tensa situación.
Más tarde, el mediocampista de 26 años destacó el buen ambiente del club, que lucha por un título continental y por acabar entre los cuatro primeros de la liga. Con una ventaja de 3-1 en la ida, afirmó: «Sentimos que estamos en un buen momento. Tenemos impulso, peleamos por la parte alta de la Premier y por los cuartos de final de la Europa League».
- (C)Getty Images
Respeto y concentración total
Aunque tienen una ventaja cómoda de dos goles, en el vestuario del Villa reina la concentración total. Emery advirtió a sus jugadores contra la complacencia, recordando la sorpresa que el Bolonia dio a la Roma en la ronda anterior. «Cuando jugaron contra la Roma, muchos pensaban que el favorito era la Roma. Derrotaron a uno de los favoritos... Respetamos cómo compiten y presionan en cada partido», explicó Emery. «Esperamos un duelo igual de intenso y agresivo, con duelos uno contra uno y su constante presión».
Tielemans coincidió en la necesidad de mantener los pies en el suelo y añadió: «Hay que jugar el partido lo mejor posible y no pensar en el momento final, porque ahí es donde a veces uno puede dejarse llevar». Para cerrar la rueda de prensa, Emery prometió una actuación aún más intensa en Villa Park: «Desde el pitido inicial estaremos concentrados al 100 % y lucharemos más aquí que allí».