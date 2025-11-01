VIDEO: ¡Erling Haaland encubierto! La estrella del Manchester City se transforma en Joker para Halloween y sorprende a aficionados desprevenidos
- Getty Images Sport
Haaland ha estado atormentando las defensas esta temporada
Haaland es el máximo goleador de la Premier League esta temporada, habiendo anotado 11 veces en sus primeros nueve partidos. Se espera que la máquina de goles del City obtenga la Bota de Oro esta temporada, tras haber perdido el galardón frente a la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, el año pasado.
El joven de 25 años aún anotó 22 goles de liga para el equipo de Pep Guardiola, pero se vio limitado a solo 31 titularidades en la máxima categoría de Inglaterra debido a una lesión. Salah, por su parte, disfrutó de una campaña para recordar, ya que anotó 29 goles y dio 18 asistencias adicionales, mientras que los Reds aseguraron el título de la Premier League en la temporada de debut de Arne Slot al frente del equipo en Anfield.
Haaland, quien no anotó por solo el segundo partido de la Premier League esta temporada contra el Aston Villa el fin de semana, se perdió la victoria en la EFL Cup a mitad de semana sobre el Swansea debido a una lesión sufrida en la derrota por 1-0 ante el Villa, pero se espera que regrese para el partido del City contra el Bournemouth el domingo. Y habiendo sido contenido por un Villano la última vez, Haaland se vistió esta semana como el adversario de Batman para asustar a los seguidores.
Mira el video completo a continuación
De delantero a YouTuber
Haaland solo recientemente comenzó su canal oficial de YouTube y su primer video - 'Día en la Vida de un futbolista profesional: Erling Haaland' - ha acumulado poco menos de 6 millones de vistas. Al momento de escribir, el segundo video - 'Me disfracé de Joker en las Calles de Mánchester' - ya ha sido visto 50 mil veces a pesar de haberse publicado hace solo unas horas.
Incluyendo los cortos de YouTube, el canal en sí tiene 11 millones de vistas, mientras que el 43% de su audiencia vio el primer episodio en TV.
A pesar de tener solo unos pocos videos, el canal oficial de Haaland ha ganado 640 mil nuevos suscriptores y casi 900,000 horas de tiempo de visualización.
- Getty Images Sport
El regreso de Marmoush y Cherki supone un impulso
El City respondió bien a su decepcionante derrota 1-0 contra el Aston Villa la semana pasada con una victoria 3-1 sobre el Swansea en la Copa EFL, ya que Omar Marmoush y Rayan Cherki regresaron al once inicial anotando goles.
La pareja llegó en enero y junio, respectivamente, pero han sufrido períodos recientes en el banquillo debido a lesiones. Guardiola espera que el regreso de ambos alivie la carga sobre Haaland, quien ha anotado el 64.7% de los 17 goles del City en la liga esta temporada.