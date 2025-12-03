+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee

VIDEO: Erling Haaland celebra sus 100 goles en la Premier League con un curioso video junto al río

Erling Haaland celebra sus 100 goles en la Premier League con un extraño video junto a un río tras la victoria 5-4 del Manchester City sobre el Fulham.

  • El peculiar video de Haaland celebrando sus 100 goles

    Haaland alcanzó la marca de los 100 goles el martes al anotar en el minuto 17 contra el Fulham. El City se impuso 5-4 en un partido épico, y el delantero noruego se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar los 100 tantos en la Premier League, logrando la hazaña en 111 partidos. Con ello, superó el récord anterior de la leyenda del Newcastle, Alan Shearer, quien necesitó 124 encuentros para lograrlo.

    Un día después, Haaland compartió un breve video donde aparece de pie junto a un río, sosteniendo una camiseta especial del Manchester City con la inscripción “Haaland 100 PL Goals” en la espalda.

    • Anuncios

  • Mira el video

  • 'Es enorme y estoy realmente orgulloso'

    Tras alcanzar los 100 goles en la Premier League, Haaland declaró a Sky Sports: "Es enorme y estoy realmente orgulloso. Ser parte del club de los 100 es algo muy especial y estoy feliz. Sabía que esto era lo que debía hacer: ayudar al equipo marcando goles, ese es mi trabajo. Cada partido es diferente, no puedes quedarte pensando en el pasado, hay que enfocarse en lo que viene. Perdimos contra Newcastle y Leverkusen, pero ahora llevamos dos victorias seguidas y debemos seguir adelante. Si estás en casa, disfrutaste el partido; fue loco, nueve goles son muchos. Al final ganamos y estamos felices, aunque no fue la mejor victoria".

    Con 25 años, Haaland es solo el 35º jugador en alcanzar los 100 goles en la historia de la Premier League. Con contrato hasta 2034, el noruego tiene vía libre para unirse a Wayne Rooney, Harry Kane y Alan Shearer como los únicos jugadores con 200 o más goles en la máxima división inglesa.

  • Pep GuardiolaGetty Images

    'Con suerte, él tiene hambre de seguir marcando goles'

    El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, celebró el récord de su estrella noruega en la Premier League tras la victoria contra el Fulham: "Felicidades, es increíble. ¿Qué puedo decir? Hoy estuvo sobresaliente, marcó un gol fantástico. Disfrútalo y espero que siga con hambre de goles para este club".

    Los Cityzens volverán a la acción el 6 de diciembre, recibiendo al Sunderland en el Etihad Stadium, en lo que se perfila como otro tramo exigente de la temporada.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY