VÍDEO: Enzo Fernández, furioso, pierde los nervios con Filip Jorgensen y se enfada con el portero del Chelsea por un error que le costó caro al PSG

Las tensiones internas estallaron en el Parque de los Príncipes cuando Enzo Fernández se enfrentó a su compañero Filip Jorgensen durante una noche caótica en la Liga de Campeones. El centrocampista argentino se enfureció después de que los errores de distribución del portero le dieran al PSG una ventaja decisiva.

  • Enzo estalla en el Parc des Princes

    Las ambiciones del Chelsea en la Liga de Campeones quedaron destrozadas en una noche de miseria autoinfligida en París, pero la imagen más perdurable no fue el marcador, sino la guerra civil que estalló en el campo. Fernández perdió completamente los nervios con el portero Jorgensen después de que una serie de errores calamitosos le dieran al PSG una ventaja de 5-2 en el partido de ida de los octavos de final.

    El primer error del internacional danés pareció enfurecer más a Fernández, ya que Jorgensen tenía muchas opciones en los flancos izquierdo y derecho, pero en su lugar optó por un pase arriesgado por el centro, que fue interceptado por Bradley Barcola. Momentos después, Vitinha superó a Jorgensen con un globo y puso al PSG 3-2 arriba, y las cámaras captaron al ganador de la Copa del Mundo argentino gritando a su portero y agitando los brazos con frustración.

  • Rosenior asume la responsabilidad de la apuesta táctica.

    Tras el partido, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se negó a culpar a su joven portero, a pesar del grave error que cometió y que provocó la aplastante derrota.

    «Los jugadores cometen errores», dijo Rosenior, según cita The Guardian. «Filip no es el primero y eso es parte del fútbol. Hay que reconocerle el mérito, porque ha asumido su responsabilidad en el vestuario. Yo cometo errores. Todo el mundo comete errores. A veces son más costosos. Este es uno de esos momentos. Lo que tenemos que hacer por Rob, por Filip y por todos los jugadores es cuidarnos unos a otros. Esta es una gran prueba para nuestro carácter».

    Dolor de cabeza para Rosenior a la hora de elegir

    El resultado de 5-2 deja a Rosenior ante un gran reto en el partido de vuelta en Stamford Bridge. Más allá de los ajustes tácticos necesarios para remontar una desventaja de tres goles, el entrenador se enfrenta ahora a un gran dilema en cuanto a la selección del portero titular. Tras una disputa pública y una caída en la confianza, la pregunta sigue siendo si Jorgensen mantendrá su puesto en los próximos partidos de la Premier League.

    Antes del crucial enfrentamiento de la próxima semana con el PSG, el Chelsea se enfrenta al Newcastle con el objetivo de terminar entre los cuatro primeros esta temporada, en medio de la dura competencia de equipos como el Manchester United, el Aston Villa y el Liverpool.

