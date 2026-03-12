VÍDEO: Enzo Fernández, furioso, pierde los nervios con Filip Jorgensen y se enfada con el portero del Chelsea por un error que le costó caro al PSG

Las ambiciones del Chelsea en la Liga de Campeones quedaron destrozadas en una noche de miseria autoinfligida en París, pero la imagen más perdurable no fue el marcador, sino la guerra civil que estalló en el campo. Fernández perdió completamente los nervios con el portero Jorgensen después de que una serie de errores calamitosos le dieran al PSG una ventaja de 5-2 en el partido de ida de los octavos de final.

El primer error del internacional danés pareció enfurecer más a Fernández, ya que Jorgensen tenía muchas opciones en los flancos izquierdo y derecho, pero en su lugar optó por un pase arriesgado por el centro, que fue interceptado por Bradley Barcola. Momentos después, Vitinha superó a Jorgensen con un globo y puso al PSG 3-2 arriba, y las cámaras captaron al ganador de la Copa del Mundo argentino gritando a su portero y agitando los brazos con frustración.