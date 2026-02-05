VÍDEO: Endrick hace vibrar la red con otro golazo del Lyon ante el Stade Lavallois en la Copa de Francia

Endrick, que vio de cerca a jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodrygo en el Santiago Bernabéu mientras se prepara para el Mundial 2026, se ha mostrado entusiasmado con su etapa en Francia.

En declaraciones a L’Equipe, afirmó: “Mi adaptación ha sido casi perfecta. Desde que llegué, la comunicación con mis compañeros y el cuerpo técnico ha sido excelente. Estoy muy agradecido por su apoyo diario. Ahora quiero mejorar un poco en cada partido para que al final de la temporada podamos lograr nuestros objetivos.

“El hecho de que la directiva viniera a hablar conmigo y me diera su palabra fue muy significativo. Sentí su confianza. He encontrado un equipo realmente unido, con verdadero compañerismo, y eso es fundamental. Cuando hay unidad dentro y fuera del campo, todo fluye mejor”.

Tras el despido de Xabi Alonso en el Real Madrid a principios de 2026, hubo rumores sobre un posible regreso de Endrick a la capital española, pero no se activó ninguna cláusula y todo indica que podría permanecer en Lyon la próxima temporada.

Sobre su futuro, el brasileño señaló: “Solo Dios sabe qué pasará, si me dirá que me quede aquí o no. Nadie sabe lo que traerá el mañana”.

El Lyon vuelve a la acción en la Ligue 1 el sábado, actualmente cuarto en la tabla y buscando asegurar un puesto en la próxima Champions League, con un duelo clave ante el Nantes.