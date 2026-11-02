Al Nassr logró una amplia victoria por 6-2 ante su anfitrión, el uzbeko Pakhtakor, la noche del lunes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, en un partido en el que el conjunto saudí impuso su poderío ofensivo, mientras que el portugués João Félix se robó el protagonismo con una actuación excepcional, pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Al Nassr afrontó el duelo con la ambición de conseguir su segunda victoria en el torneo continental, después de que se aplazara su partido ante el emiratí Al Wasl, y logró traducir su superioridad ofensiva en un marcador de seis goles con la firma de más de un jugador, aunque Félix fue el motor más destacado detrás de la ventaja, tras anotar dos goles y asistir en otros dos.