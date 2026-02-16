El Santos arrasó en ese partido con una contundente victoria por 6-0, en la que el experimentado delantero Gabriel «Gabigol» Barbosa marcó dos goles, uno de ellos con asistencia de Neymar, que desvió el balón hacia la trayectoria de su compañero. La apasionada afición tuvo mucho que celebrar, y la reincorporación de Neymar fue muy bien recibida por muchos.

El centrocampista de 34 años se sometió a una operación en diciembre, tras haber jugado con dolor para alejar al Santos del peligro de descenso en su última campaña en la Serie A. La antigua estrella del Barcelona y del París Saint-Germain no tardó en recuperar su ritmo.

Sus habilidades se pusieron de manifiesto al dejar atónitos a sus oponentes, ya que Neymar no parecía haber perdido la confianza a pesar de haber pasado más tiempo en la mesa de tratamiento. Tuvo un impacto inmediato al salir del banquillo, y los aficionados no tardaron en ponerse en pie.