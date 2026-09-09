VÍDEO: ¿El saque de banda más peligroso del mundo? Nader Mohammadi firma OTRA espectacular asistencia con voltereta en un duelo de la Copa de Rusia

La capacidad de Mohammadi para ejecutar saques de banda largos con una voltereta completa hacia delante se ha consolidado como un arma imprevisible a balón parado para el Kostroma esta temporada. El defensa nacido en Teherán ya había firmado dos asistencias similares en la liga, primero en una victoria por 3-1 sobre el SKA Khabarovsk el 9 de agosto y más tarde en un ajustado triunfo por 1-0 ante el Rotor Volgograd en la novena jornada. Este método ofensivo poco convencional aporta una dimensión táctica única que sigue desestabilizando a las defensas rivales a lo largo de la temporada 2026-27.