VÍDEO: ¿El próximo «Waka Waka»? Shakira comparte un adelanto de la canción oficial del Mundial de 2026

Pocos artistas están tan ligados al Mundial como Shakira. Su éxito de 2010, «Waka Waka (This Time for Africa)», sigue siendo el himno de referencia, con miles de millones de reproducciones. Ahora, la cantante busca repetir esa magia en la edición de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La canción oficial del próximo torneo se titula «Dai Dai», cuyo lanzamiento en todas las plataformas de streaming está previsto para el 14 de mayo.