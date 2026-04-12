El colombiano Óscar Ruiz, jefe de árbitros de la Federación Egipcia de Fútbol, habló sobre la jugada polémica del partido entre el Al Ahly y el Ceramica Cleopatra, en la que el equipo rojo reclamó un penalti en los últimos minutos.
Traducido por
Vídeo: El presidente de la Comisión de Árbitros afirma que la jugada del Al Ahly no fue penalti y que el Mundial confirmará su postura
La resolución judicial es válida
Ruiz confirmó que el árbitro Mahmoud Wafa acertó al no pitar penalti al Al-Ahly, pues la mano de Ahmed Hani, del Ceramica, estaba en posición natural y sin intención de obstruir el balón.
Explicó que un jugador no puede correr con las manos atrás y que llevarlas al costado es un gesto natural.
Y añadió: «El jugador no va a correr como un pingüino; si la mano está levantada hacia arriba o hacia delante, se pita penalti, pero si está hacia atrás, es que está intentando esquivar el balón».
Diferencia entre los casos de Al-Ahly y Al-Masry
El presidente de la Comisión de Árbitros comparó la jugada con otra del partido Pyramids-Al-Masry, en la que se pitó penalti a favor del Al-Masry.
Explicó que, a diferencia de esa jugada, el jugador de Pyramids levantó la mano y detuvo el balón, lo que consideró un «bloqueo» que justifica la falta, y recalcó que ambas acciones son distintas desde el punto de vista arbitral.
Solicitud del Al-Ahly
Ruiz confirmó que el Al-Ahly podrá escuchar las grabaciones de vídeo de la jugada, tras solicitarlo el club. La comisión actúa con transparencia y ya atendió peticiones similares del Ismaily y otros equipos.
Las acciones de Wafa
Ruiz defendió al árbitro Mahmoud Wafa, acusado de empujar a jugadores del Al-Ahly, y aclaró que el contacto fue leve, no un empujón, recordando que árbitro y jugadores deben respetarse.
El Mundial y el apoyo a los árbitros egipcios
Ruiz destacó que la aplicación de la ley se notará más en los grandes torneos y afirmó que los aficionados entenderán estas interpretaciones al ver los partidos del Mundial, donde rigen los mismos criterios arbitrales.
El presidente de la Comisión de Árbitros destacó la evolución del arbitraje egipcio y recordó que cuatro árbitros del país participarán en el Mundial de 2026, lo que demuestra «la calidad del trabajo dentro del sistema».
También condenó los ataques a los árbitros, pues algunas críticas han sobrepasado los límites e incluso han amenazado a sus familias, lo cual es inaceptable, y subrayó que todos deben respetar a los miembros del fútbol.
Lee también:
Vídeo: La liga egipcia se calienta: El Al Ahly aprovecha el regalo del Pyramids y presiona al Zamalek.