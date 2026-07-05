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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: El portero paraguayo Orlando Gills lanza el balón a Kylian Mbappé tras rechazar este darle la mano; la estrella francesa calma un tenso duelo mundialista

K. Mbappe
O. Gill
Francia
Paraguay vs Francia
Paraguay
World Cup

Kylian Mbappé clasificó a Francia para los cuartos de final del Mundial con un penalti en la segunda parte, antes de que las tensiones estallaran al final del partido contra Paraguay. El portero Orlando Gill lanzó el balón del partido al capitán de «Les Bleus» tras afirmar que este había ignorado su gesto de dar la mano, lo que desencadenó un enfrentamiento masivo en el que se vieron envueltos jugadores y cuerpo técnico.

  • El penalti de Mbappé decide un partido muy reñido

    Francia avanzó a cuartos del Mundial gracias al penalti que Mbappé marcó en el 70 en Filadelfia. El delantero transformó con calma en un duelo lleno de choques y agresividad táctica.

    El tanto subió la tensión: Mbappé celebró burlándose del portero paraguayo Gill. La selección sudamericana, que no recibió tarjetas, se centró en frenar al capitán francés con faltas y provocaciones.

    Tras el pitido final, Gill le tendió la mano, Mbappé se dio la vuelta y el portero le lanzó el balón a la espalda, desatando un enfrentamiento masivo entre jugadores y cuerpos técnicos.

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  • Gill explica su reacción

    Gill explicó tras el partido que, tras felicitar a Mbappé, perdió los estribos cuando el francés ignoró su gesto.

    «Le tendí la mano para felicitarle, pero me ignoró», declaró Gill al Daily Mail. «Me dejé llevar por el calor del momento, pero solo quería felicitarles. Han hecho una campaña excelente y son favoritos para ser campeones del mundo».

    «Desde el primer momento quisimos hacer valer nuestra presencia en el campo, jugar con dureza», añadió Gill sobre el estilo paraguayo. «Si el balón pasa, el jugador no. Y, sinceramente, creo que el equipo se comportó bien».

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