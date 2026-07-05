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VÍDEO: El portero paraguayo Orlando Gills lanza el balón a Kylian Mbappé tras rechazar este darle la mano; la estrella francesa calma un tenso duelo mundialista
El penalti de Mbappé decide un partido muy reñido
Francia avanzó a cuartos del Mundial gracias al penalti que Mbappé marcó en el 70 en Filadelfia. El delantero transformó con calma en un duelo lleno de choques y agresividad táctica.
El tanto subió la tensión: Mbappé celebró burlándose del portero paraguayo Gill. La selección sudamericana, que no recibió tarjetas, se centró en frenar al capitán francés con faltas y provocaciones.
Tras el pitido final, Gill le tendió la mano, Mbappé se dio la vuelta y el portero le lanzó el balón a la espalda, desatando un enfrentamiento masivo entre jugadores y cuerpos técnicos.
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Gill explica su reacción
Gill explicó tras el partido que, tras felicitar a Mbappé, perdió los estribos cuando el francés ignoró su gesto.
«Le tendí la mano para felicitarle, pero me ignoró», declaró Gill al Daily Mail. «Me dejé llevar por el calor del momento, pero solo quería felicitarles. Han hecho una campaña excelente y son favoritos para ser campeones del mundo».
«Desde el primer momento quisimos hacer valer nuestra presencia en el campo, jugar con dureza», añadió Gill sobre el estilo paraguayo. «Si el balón pasa, el jugador no. Y, sinceramente, creo que el equipo se comportó bien».
- Getty Images Sport
Francia se enfoca en los cuartos de final
Francia se centra en los cuartos de final, donde el equipo de Didier Deschamps enfrentará a Marruecos el jueves en el Boston Stadium. Paraguay quedó eliminada pese a plantar cara a uno de los favoritos.
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