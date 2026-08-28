Los presentes describieron la escena como especialmente preocupante, ya que Safonov no se levantó de inmediato. Las imágenes en redes sociales y los relatos de testigos presenciales pusieron de relieve la tensión en el ambiente mientras la plantilla del PSG observaba la situación.

Un observador señaló la gravedad de la situación, destacando el golpe que recibió Matvey Safonov durante el calentamiento previo al partido del PSG, al tiempo que expresaba su preocupación por el estado inmediato del jugador.

A pesar de lo escalofriante del desplome, el equipo médico no lo descartó de inmediato para el partido. Siguieron controlando su estado en el vestuario para determinar si había sufrido una conmoción cerebral o cualquier otra lesión que le impidiera competir.