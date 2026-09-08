El Real Madrid abrió el marcador en el minuto 14, cuando el delantero francés Mbappe remató un incisivo pase de Brahim Diaz para adelantar a los locales.

Después llegó el desastre para el Inter en el minuto 23, cuando intentaba iniciar un ataque desde atrás. Martinez controló un pase justo delante de su propia portería, lo que permitió a Federico Valverde presionarle con agresividad. El centrocampista del Madrid logró arrebatarle el balón al guardameta del Inter y envió la pelota directamente al fondo de la red para doblar la ventaja del gigante español.