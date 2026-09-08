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VÍDEO: El portero del Inter Josep Martinez comete un error garrafal de pesadilla en la Champions League contra el Real Madrid
El Madrid aprovecha un error del portero del Inter
El portero del Inter, Martinez, vivió una noche para olvidar en el Santiago Bernabéu después de cometer un error muy costoso durante su encuentro de la fase de liga de la Champions League contra el Real Madrid. El Inter se vio pronto por detrás en el marcador antes de que el guardameta español regalara al Real Madrid una cómoda ventaja de dos goles ante su afición.
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Valverde castiga un desastroso error defensivo
El Real Madrid abrió el marcador en el minuto 14, cuando el delantero francés Mbappe remató un incisivo pase de Brahim Diaz para adelantar a los locales.
Después llegó el desastre para el Inter en el minuto 23, cuando intentaba iniciar un ataque desde atrás. Martinez controló un pase justo delante de su propia portería, lo que permitió a Federico Valverde presionarle con agresividad. El centrocampista del Madrid logró arrebatarle el balón al guardameta del Inter y envió la pelota directamente al fondo de la red para doblar la ventaja del gigante español.
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El Real Madrid manda mientras continúa el partido
El Madrid manda con un contundente 2-0 sobre el Inter en el partido de la fase de liga de la Champions League, que todavía sigue en juego en el Santiago Bernabéu. El Inter necesita un esfuerzo monumental y un giro táctico drástico si quiere rescatar un resultado positivo en su visita a la capital española. Debe encontrar la manera de volver al partido pese a los contratiempos iniciales.
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