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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: El portero del Inter Josep Martinez comete un error garrafal de pesadilla en la Champions League contra el Real Madrid

J. Martinez
Inter Milán
Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Liga de Campeones

El portero del Inter Josep Martinez cometió un error muy costoso y el Real Madrid se disparó hasta un temprano 2-0 en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappe abrió el marcador antes de que Federico Valverde desposeyera al guardameta del Inter para doblar la ventaja del Real Madrid en el duelo de la Champions League.

  • El Madrid aprovecha un error del portero del Inter

    El portero del Inter, Martinez, vivió una noche para olvidar en el Santiago Bernabéu después de cometer un error muy costoso durante su encuentro de la fase de liga de la Champions League contra el Real Madrid. El Inter se vio pronto por detrás en el marcador antes de que el guardameta español regalara al Real Madrid una cómoda ventaja de dos goles ante su afición.

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  • Valverde castiga un desastroso error defensivo

    El Real Madrid abrió el marcador en el minuto 14, cuando el delantero francés Mbappe remató un incisivo pase de Brahim Diaz para adelantar a los locales.

    Después llegó el desastre para el Inter en el minuto 23, cuando intentaba iniciar un ataque desde atrás. Martinez controló un pase justo delante de su propia portería, lo que permitió a Federico Valverde presionarle con agresividad. El centrocampista del Madrid logró arrebatarle el balón al guardameta del Inter y envió la pelota directamente al fondo de la red para doblar la ventaja del gigante español.

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  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    El Real Madrid manda mientras continúa el partido

    El Madrid manda con un contundente 2-0 sobre el Inter en el partido de la fase de liga de la Champions League, que todavía sigue en juego en el Santiago Bernabéu. El Inter necesita un esfuerzo monumental y un giro táctico drástico si quiere rescatar un resultado positivo en su visita a la capital española. Debe encontrar la manera de volver al partido pese a los contratiempos iniciales.

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