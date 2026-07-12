Noruega soñaba con sorprender a los Tres Leones y se adelantó gracias a un centro de Andreas Schjelderup que superó a Jordan Pickford. Sin embargo, Bellingham tomó el control y firmó un doblete que clasificó a los hombres de Thomas Tuchel.

La polémica arbitral enfadó a la familia Haaland: anularon un segundo gol noruego por un empujón de Haaland a Anderson, y la FIFA tuvo que desmentir que el balón hubiera golpeado una cámara aérea antes del empate de Bellingham.

La tensión en las gradas estalló cuando las decisiones perjudicaron a los noruegos, y las cámaras captaron un gesto obsceno de Alf-Inge, padre de Haaland.



