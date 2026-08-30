Vídeo: el nuevo presidente de la Federación Saudí: aspiramos a dos títulos y no hay lugar para el individualismo

Bader Al Rezaiza asumió la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol el domingo, tras resolverse las elecciones a la junta directiva por aclamación, dando inicio a una nueva etapa, en medio de las afirmaciones del nuevo presidente y de su antecesor sobre la importancia de construir sobre lo logrado durante los últimos años y de continuar desarrollando el fútbol saudí.
Al Rezaiza, tras anunciarse su nombramiento como presidente de la Federación, se preocupó por dirigir un mensaje directo a Yasser Al Misehal, quien concluyó siete años al frente de la junta directiva, expresando su aprecio por lo que aportó la junta anterior.