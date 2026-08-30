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Vídeo: el nuevo presidente de la Federación Saudí: aspiramos a dos títulos y no hay lugar para el individualismo

1ª División
Arabia Saudí

«... estaremos a la cabeza de los países del mundo»

Bader Al Rezaiza asumió la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol el domingo, tras resolverse las elecciones a la junta directiva por aclamación, dando inicio a una nueva etapa, en medio de las afirmaciones del nuevo presidente y de su antecesor sobre la importancia de construir sobre lo logrado durante los últimos años y de continuar desarrollando el fútbol saudí.

Al Rezaiza, tras anunciarse su nombramiento como presidente de la Federación, se preocupó por dirigir un mensaje directo a Yasser Al Misehal, quien concluyó siete años al frente de la junta directiva, expresando su aprecio por lo que aportó la junta anterior.

  • 7 años que no fueron fáciles

     Al-Rezaiza declaró nada más ser elegido: "No preparé ninguna palabra ni organicé nada, porque solo me interesaba una cosa, que es decir: gracias, Yasser Al-Misehal, a ti y a tus compañeros, siete años no fueron cortos", según lo publicado por la cuenta del periódico Asharq Al-Awsat en X.

    Al-Rezaiza afirmó que su junta directiva se propone continuar con los logros alcanzados y desarrollar el fútbol saudí durante la próxima etapa, señalando que el apoyo económico del que goza el deporte saudí representa un factor importante para continuar con el trabajo.

    El periódico Arriyadiyah recogió las palabras del nuevo presidente de la Federación Saudí: "Siete años no fueron fáciles para la junta anterior, y agradecemos a los compañeros lo que ofrecieron e hicieron durante su etapa pasada".

    Y añadió: "Hoy el fútbol saudí vive un notable apoyo económico por parte del liderazgo y del Ministerio del Deporte, y esperamos continuar con los logros; tenemos por delante la Copa del Golfo y la Copa de Asia, y aspiramos a conquistarlas".

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  • El secreto de la victoria por aclamación y el método de trabajo

    El nuevo presidente de la Federación Saudí afirmó que el triunfo de su candidatura por aclamación no fue resultado de secretos ni de arreglos particulares, sino que llegó tras leer el reglamento electoral y comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas, subrayando que su junta directiva no adoptará un estilo de trabajo individual durante la próxima etapa, según lo difundido por la cuenta de Asharq Al-Awsat en la plataforma X.

    El presidente de la Federación Saudí aprovechó la ocasión para agradecer a todos los candidatos que participaron en las elecciones, señalando que el proceso electoral gozó de un gran dinamismo.

    En respuesta a la pregunta de un periodista, dijo: "Te agradezco esta pregunta porque me has brindado la oportunidad de dar las gracias a todos mis colegas candidatos; las elecciones, en cuanto a dinamismo, quizá hayan sido las más altas, y gracias a Dios que la suerte nos acompañó y que la candidatura cumplió con todas las condiciones".

    Al-Ruzaiza habló del método de trabajo que adoptará la nueva junta directiva, subrayando que las decisiones no se tomarán de forma individual, sino a través de la consulta entre los miembros de la junta, y afirmando: "Este es el mecanismo que, en mi opinión, es sostenible".

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  • El volumen de responsabilidades

    Al Rezaiza habló del volumen de responsabilidades que aguardan a su junta directiva, subrayando que la próxima etapa exige más trabajo y desarrollo.

    Y afirmó: "Tenemos por delante una gran labor, y aspiramos a más trabajo y desarrollo, y a que nuestro deporte esté a la vanguardia de los países del mundo".

    La nueva junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol está integrada por: el presidente Bader Al Rezaiza y su vicepresidente Louai Mashabi, junto a siete nombres en calidad de miembros de la junta: Lamia bin Bahian, Fahd Al Mansour, Salman Al Sudairi, Thamer Al Saadoun, Omar Al Yuraisi, Nicolas Coward y Gerard Rudi.

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