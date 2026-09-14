Se produjo un divertido intercambio tras el partido cuando un periodista de ESPNpreguntó si el delantero sabía quién era el anterior jugador más joven en marcar en cinco partidos seguidos. Cuando el periodista mencionó a Van der Vaart, Stepanov respondió: "No conozco a esa gente. No, no, no, no, no. No lo sé".

El entrevistador, atónito, explicó que la exestrella del Ajax había marcado en siete partidos consecutivos siendo adolescente, lo que despertó de inmediato la ambición de Stepanov: "Entonces intentaré batir este récord".

Después de que le recordaran que tendría que marcar contra el Feyenoord en el próximo partido y le aconsejaran estudiar vídeos del icono neerlandés, Stepanov dijo: "Lo he hecho, debo hacerlo, sí. Entonces hoy me iré a la cama y lo veré".