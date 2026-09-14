Stepanov igualó el domingo un histórico récord de la Eredivisie, al emular la gesta de Van der Vaart en 2001 al marcar en cinco partidos de liga consecutivos. El jugador cedido por el Leverkusen vio puerta ante el AZ Alkmaar, el Sparta Rotterdam, el PSV Eindhoven y el Go Ahead Eagles antes de que su gol de la victoria este fin de semana ante el Excelsior lo dejara en solitario al frente de la tabla de goleadores. Sin embargo, el jugador de 19 años reconoció rápidamente tras el partido que no tenía ni idea de quién era el exmediapunta neerlandés.
Traducido por
VÍDEO: El máximo goleador de la Eredivisie, Artem Stepanov, deja atónito a un periodista al no reconocer a la leyenda neerlandesa Rafael van der Vaart
Stepanov, ajeno a la leyenda
Mira el vídeo
A por un hito histórico neerlandés
Se produjo un divertido intercambio tras el partido cuando un periodista de ESPNpreguntó si el delantero sabía quién era el anterior jugador más joven en marcar en cinco partidos seguidos. Cuando el periodista mencionó a Van der Vaart, Stepanov respondió: "No conozco a esa gente. No, no, no, no, no. No lo sé".
El entrevistador, atónito, explicó que la exestrella del Ajax había marcado en siete partidos consecutivos siendo adolescente, lo que despertó de inmediato la ambición de Stepanov: "Entonces intentaré batir este récord".
Después de que le recordaran que tendría que marcar contra el Feyenoord en el próximo partido y le aconsejaran estudiar vídeos del icono neerlandés, Stepanov dijo: "Lo he hecho, debo hacerlo, sí. Entonces hoy me iré a la cama y lo veré".
- Box to Box Pictures
Le espera una dura prueba en Róterdam
El equipo de Anthony Correia, actualmente 14.º en la tabla con cinco puntos en sus seis primeros partidos, afronta una exigente visita al Feyenoord el domingo 20 de septiembre. El duelo de la séptima jornada en Róterdam ofrece a Stepanov el escenario ideal para ampliar su racha goleadora y acercarse al histórico hito de Van der Vaart. El Utrecht confiará en gran medida en su delantero, en un gran momento de forma, para firmar otra actuación decisiva y ayudar al club a escalar posiciones en la clasificación de la Eredivisie.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias