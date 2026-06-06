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VÍDEO: El lateral izquierdo de la selección estadounidense, Antonee «Jedi» Robinson, marca un golazo contra Alemania en el último amistoso antes del Mundial USA vs Alemania USA Alemania Amistosos A. Robinson

Antonee Robinson, ya destacado como uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League, mostró su peligro en el área rival. El defensa de la selección estadounidense lanzó un misil que superó al portero alemán Oliver Baumann para empatar 1-1, y su celebración quizá fue aún mejor.