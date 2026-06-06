Estados Unidos comenzó mal: Kai Havertz marcó a los dos minutos tras un error defensivo en un balón parado. Pero el equipo de Mauricio Pochettino reaccionó y ganó impulso. Luego, Robinson anotó un golazo histórico ante Alemania.
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VÍDEO: El lateral izquierdo de la selección estadounidense, Antonee «Jedi» Robinson, marca un golazo contra Alemania en el último amistoso antes del Mundial
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Mira aquí el gol de Robinson desde varios ángulos:
Una celebración igualmente impresionante
Está claro que a Robinson le ha encantado esta.
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Estadísticas generales de Jedi con la selección estadounidense
Fue el quinto gol de Robinson con la selección estadounidense, con la que el jugador del Fulham suma 54 partidos. El internacional, nacido en Inglaterra, igualó su récord goleador en clubes: cinco tantos en 317 partidos con Everton, Bolton, Wigan y Fulham.