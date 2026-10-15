La Juventus logró una victoria agónica a domicilio frente al Celta de Vigo, por 2-1, en la segunda jornada de la Europa League.

El Celta de Vigo se adelantó con un gol de Hugo Álvarez en el minuto 18, pero la Juve respondió con los tantos de Nick Woltemade y Randal Kolo Muani, en los minutos 59 y 90+2.

La Juventus elevó su casillero a 6 puntos, mientras que el Celta de Vigo se quedó sin puntuación alguna.

El sitio "Football Italia" repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el equipo español logró abrir el marcador mediante una jugada colectiva bien elaborada, antes de que Swedberg pusiera el balón para Hugo Álvarez, quien lo envió a la red desde corta distancia en el palo lejano.

Teun Koopmeiners remató de cabeza directamente hacia el portero del Celta de Vigo y después el jugador neerlandés no pudo controlar un centro que le devolvió Pierre Kalulu desde 10 yardas.

Koopmeiners también interceptó, sin intención, un disparo de Kerim Alajbegovic, antes de que Nick Woltemade enviara el balón por encima del travesaño, tras dejarlo botar dentro del área.

Justo después del inicio de la segunda parte, los defensores del Celta de Vigo bloquearon un intento de Woltemade en el palo cercano y luego Radu brilló al desviar por encima del travesaño un disparo de Francisco Conceição.

La Juventus consiguió el empate después de que Koopmeiners enviara un centro desde la banda izquierda que Marcos Alonso gestionó mal, pues le golpeó en el pecho y cayó delante de Nick Woltemade, convirtiéndose en un pase ideal para el delantero alemán, que la envió directamente a la red desde 12 yardas.

La Juventus dio la vuelta al resultado en el tiempo añadido, después de que Andrea Cambiaso enviara un centro medido desde la banda izquierda, para que Randal Kolo Muani pudiera colarse entre los defensores y elevarse para golpear el balón de cabeza en el palo lejano, anotando el gol de la victoria desde muy corta distancia.