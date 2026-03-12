VÍDEO: El joven jugador del Real Madrid comparte un emotivo momento con su padre tras su debut en la Champions League, en el que consiguió la camiseta de Bernardo Silva

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reafirmó su compromiso con la cantera del club al dar a Ángel un memorable debut en la Liga de Campeones. El canterano del Castilla saltó al campo en el minuto 76 del partido que los blancos ganaron por 3-0 al Manchester City, sustituyendo a Thiago Pitarch entre los vítores de la afición local.

El centrocampista de 21 años, considerado desde hace tiempo una de las joyas de la cantera de Valdebebas, demostró una gran compostura frente al equipo de Pep Guardiola. Su aparición supuso un hito importante para el capitán del Castilla, que ha pasado de ser líder del equipo reserva a convertirse en una auténtica opción para el primer equipo bajo la dirección de Arbeloa.

El momento más emotivo de la noche se produjo tras el partido, cuando Ángel encontró a su padre en la grada. Ambos compartieron un emotivo abrazo que rápidamente se hizo viral, capturando la emoción humana que se esconde tras un gran avance profesional.