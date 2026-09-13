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VÍDEO: ¿El invasor de campo más inesperado? Un hilarante momento en el que una ardilla detiene el juego mientras FC Cincinnati y Charlotte FC comparten un thriller de seis goles
Un espontáneo detiene el partido
El juego se detuvo temporalmente en el minuto 35, cuando una ardilla irrumpió en el terreno de juego y cruzó el césped a toda velocidad. El animado cameo del roedor provocó vítores y risas en todo el estadio mientras el personal de campo se apresuraba a atraparlo. El partido se reanudó tras un retraso de tres minutos, una vez que el animal fue retirado del campo sin problemas.
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Unos invasores improbables acaparan los focos
La insólita interrupción se suma a un catálogo cada vez mayor de invasiones de campo en la MLS, después de las virales andanzas de «Raccinho», el mapache en Filadelfia hace dos años. El vibrante partido de seis goles deja a Charlotte igualado a puntos con New England Revolution en la cuarta plaza de la Conferencia Este. Para los visitantes, desperdiciar su ventaja en lo más profundo del tiempo añadido supuso un duro golpe después de dejar escapar una crucial victoria a domicilio.
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Se acerca el final del viaje por carretera
Charlotte debe reforzarse rápidamente en defensa de cara al último partido de su gira de tres encuentros a domicilio. El Charlotte viaja para enfrentarse al D.C. United en el Audi Field el sábado 19 de septiembre, con el objetivo de afianzarse en los cuatro primeros puestos. Mientras, Cincinnati buscará apoyarse en la capacidad de reacción mostrada para remontar y rescatar un punto en casa.
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